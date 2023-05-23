軟銀集團信評被打入更深垃圾級 怒嗆史坦普未適當評估

軟銀集團（SoftBank Group）的債信評等遭史坦普進一步調降。(路透)

日本 軟銀集團（SoftBank Group）的長期信用評等遭國際信評機構史坦普全球評級（S&P Global Ratings）調降一級，打入更深的「垃圾級」，理由是這家日本科技集團曝險於未上市公司的估值與其他外部風險。不過，軟銀對此嚴正反駁。

史坦普表示，軟銀的信用風險正在上升，因為該公司賣出上市公司的資產，例如阿里巴巴集團的股票，同時增加投資 未上市新創公司，而這些新創公司的估值波動性較大。史坦普將軟銀的長期信用評等從垃圾級最高的BB+進一步調降至BB。軟銀股價24日在東京盤初一度下跌1.4%。

史坦普在報告中表示：「軟銀集團投資組合的資產風險正在上升的程度超越我們原先預期，其流動性與信用可靠性在接下來一年左右可能依然顯著減弱。」

軟銀批評上述決定，直指史坦普並沒有精準分析情況。軟銀說，賣掉像是阿里巴巴那樣的資產來套現，顯然是有利於公司的資產負債表穩定性。

軟銀在聲明中表示：「在過去的一年，我們嚴格的防禦性金融管理已經前所未有地強化我們的財務狀況。對於我們的財務穩健度沒有被適當評估，我們感到極度遺憾，而我們將持續與史坦普溝通。」

在史坦普出手降評後，軟銀財務長後藤芳光接受訪問表示，信評遭降不會影響軟銀的借貸成本與管理資產負債表的方式。他說，軟銀擁有超過5兆日圓的充裕現金準備，該公司短期內不需要發行新債。

後藤芳光表示，軟銀仍將需要為賣給散戶、將在明年第1季到期的債券 再融資。他說，殖利率的變化只有到時候才會知道，不過，軟銀賣給散戶投資人的債券票面利率是與日本信評機構日本格付研究所的信評連動，而非與史坦普的信評有關。

後藤芳光說，如果軟銀發現期債券需求疲軟，「我們總是能夠調整任何新發債的時間」。

這並非是軟銀首度反擊信評機構，該公司槓上穆迪（Moody’s Investors Service）已長達一年。