摩根大通規畫今年支出「無與倫比」 CEO戴蒙還不打算交棒

摩根大通表示，今年正規劃一連串的「無與倫比」支出。(路透)

摩根大通（JPMorgan Chase，小摩）表示，今年正規劃一連串的「無與倫比」支出，支出額將超過157億美元，凸顯這家美國銀行業龍頭打算繼續壯大。同時，小摩執行長戴蒙表示他依然精力充沛，沒有近期卸任的計畫。

英國金融時報（FT）報導，小摩22日在投資 人日活動宣布，今年將支出157億美元於聘僱、行銷、科技投資等活動，比去年多20億美元。

消金與社區銀行業務部門共同主管雷克（Marianne Lake）表示，「我們的投資量能無與倫比」。她的部門預料將花費79億美元於新投資，比去年增加8億美元，「我們的競爭者都沒有、也無法達成我們的投資水準，這些投資代表了之後多年的重大未來營運槓桿」。雷克被視為現戴蒙的接班人選之一。

這也顯示美國大銀行和小銀行的強弱分歧更加擴大。不過，小摩也說，中期展望的不確定性來源仍然存在。

戴蒙認為，大家都該準備因應利率 會再上升，「我想你們有機會看到債券利率攀高，不是到3.78（%）而已，我說的是4.25、4.5、5、6、可能甚至會到7（%）」。他也警告，商用不動產是最有可能引發銀行業問題的領域，「將是特定特點、特定商辦房產、特定營建貸款

67歲的戴蒙表明，還不打很快卸任，「我沒辦法一直當（小摩執行長），這我知道」，「我的強度還是一樣，我認為我無法擁有當前強度時，就該卸任」。他說，不管董事會挑了誰當他的接班人，這個人必須有認錯的勇氣，並且迅速擺脫錯誤。

他過去被問到還要當多久小摩執行長時，都逗趣地回答五年，不過他22日又被問到打算再當多久時，開玩笑地回答：「三年半。」

同是大銀行領導人，摩根士丹利執行長高曼（James Gorman）上周宣布，將在未來一年卸下執行長職務，擔任執行董事長。