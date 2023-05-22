等待債限談判 那指九月新高

史坦普500指數收盤幾乎持平，因為華爾街等待關鍵的債務上限會議，政府官員盡量努力避免違約。路透

史坦普500指數 收盤幾乎持平，因為華爾街等待關鍵的債務上限會議，政府官員盡量努力避免違約。

史指微漲0.65點或0.02%收4192.63點。道瓊工業平均指數下跌140.05點或0.42%收3萬3286.58點。那斯達克綜合指數上漲62.88點或0.5%收1萬2720.78點。

以科技股為主的那指盤中和收盤都創下去年8月以來的最高價格。

拜登總統和眾議院議長麥卡錫定美東時間22日下午5:30會面，繼續債務上限談判，距離財政部長葉倫表示美國可能實際違約的最快日期僅剩10天。

雙方的資深談判代表早上在國會大廈恢復談判，但強制性政府開支削減仍然是個主要障礙。共和黨人堅持將支出削減至2022年的基礎水平，但拜登表示，任何不加稅的全面削減都是不可能的。

Independent Advisor Alliance投資 長札卡瑞利(Chris Zaccarelli)表示：「投資人開始擔心債務上限談判的進展；但另一方面，經濟仍然相當強勁，就業市場非常強勁。」

主要股指上周收高。在科技股帶動下，雖有華盛頓的不確定性和通貨膨脹率居高不下，但股指繼續走高，史指徘徊在略低於4200點的水平。

雖然技術面走勢可能會進一步上漲，但部分華爾街人士表示，需要更大的市場廣度才能讓漲勢持續更久。

Defiance ETFs CEO賈布隆斯基(Sylvia Jablonski)表示：「如果其他市場不參與，那麼這種情況就會結束。」她補充指出，Fed 6月會議後市場廣度可能會擴大。

本周經濟數據相對清淡。第1季GDP的修正值定於25日公布；Fed的首選通膨指標個人消費支出(PCE)指標將於26日公布。

24日公布的Fed 5月會議紀錄可能會揭示Fed官員如何考慮進一步升息的可能性。

第1季財報季即將結束，但來自Zoom Video、Lowe’s和Dick’s Sporting Goods的重要財報是本周重點。

高盛認為，當前能源業的低迷為投資人創造了具有吸引力的機會。

根據FactSet的數據，截至19日，能源精選產業SPDR基金(XLE)年初至今下跌約8%。能源類股在2023年下跌9.4%，在史指11個主要類股中跌幅最大。與此同時，史指2023年上漲了9.4%。

亞馬遜現在是Evercore ISI互聯網和科技股首選的3支股票 之一。

該科技股在最新報告中被排名第三。分析師馬哈尼(Mark Mahaney)強調亞馬遜網絡服務(AWS)是該股成長的催化劑。

他說：「我們的觀點是，對AWS的第二次評估很可能在進入第3季時轉為正值，部分原因是壓力轉趨寬鬆，部分原因是雲端優化周期進入後期階段。」

美國商銀科技分析師沙特邁爾(Stephen Suttmeier)表示，雖然近期市場上漲，但仍在面對「擔憂之牆」。

他在最新報告中表示：「市場信心、部位和現金水平代表投資人準備好迎接世界末日。」「如果他們最大的恐懼沒有成為現實或被推到更深的未來，這將增加追逐反彈的風險。」

沙特邁爾說，槓桿基金「積極做空」和接近歷史高點的貨幣基金有助於支持這一觀點。他補充說，目前的情況類似於近代歷史上的憂慮期，包括2012年的歐元區債務危機。

摩根史坦利警告，史指上周突破3800點至4200點區間，可能並不預示著未來的牛市。

股票策略師威爾森(Mike Wilson)在給客戶的最新報告中指出，「歸根究柢，從技術面角度來看，上周的走勢顯示出恐慌性購買的跡象。」「市場不是軋空，而是受到最大贏家的推動，因為越來越多市場參與者確信下一個牛市可能已經開始，而且他們不能錯過。」「簡單來說，我們相信這次反彈將像去年夏天那樣被證明是假的。」

史指在3月的銀行業危機後反彈，今年來上漲9%，本季上漲2%。 但瑞銀預計這種情況不會持續。

策略師希尼(Vincent Heaney)指出，「信貸條件收緊和成長放緩的可能性，並沒有充分反映在當今的美股定價中。」

他建議投資人尋找高質量的債券，認為有「更好的風險回報」。 股票投資人最好分散投資至興市場，包括中國。他同時看好消性必需品和公用事業類股。