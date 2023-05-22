中國生意不好做 高盛、大摩多家銀行在華獲利大減或虧損

高盛集團、摩根士丹利與多家西方銀行去年在中國獲利大幅下滑。圖為2021年初上海街頭電子看板顯示股票指數。(路透)

高盛集團、摩根士丹利與多家西方銀行去年在中國獲利大幅下滑，因新冠封鎖措施與地緣政治緊張局勢，使得這些銀行對中國營運事業終將迎接豐厚獲利的期望受阻。

英國金融時報報導，從各銀行公布的數據來看，瑞士信貸、德意志銀行、高盛和滙豐公布旗下中國事業在2022年虧損，摩根士丹利的獲利則下滑。

在中國設有投資 銀行的七家華爾街與歐洲金融業者中，摩根大通和瑞銀（UBS）是「唯二」在中國有獲利的銀行；至於滙豐的中國事業虧損情況較以往收斂。

西方銀行業者數年來在中國投資小型、同時經常虧損的業務，寄望有一日能在中國這個全世界第二大經濟體站穩腳步、最終能獲利。然而，隨著美中關係惡化，數據顯示，西方銀行所打的如意算盤難以實現。

一位香港 資深金融人士表示：「這些人在中國處處成長的時候建立了這些中國業務…而且沒有地緣政治背景。事實是，許多已經變了。」

西方銀行業者在中國表現不佳，與2021年的情況截然不同，當時全球投資銀行締造了創紀錄的一年，七家投資銀行中有六家在中國業務出現獲利，此前北京當局首度允許外國金融業者能全資擁有在中國的業務。

公司文件顯示，上述銀行業者指出美中緊張局勢、新冠防疫限制措施、中國的房地產危機、在岸股票交易減少、整頓的費用與激烈競爭是導致虧損與利潤稀薄的原因。

西方銀行業者在中國的進展停滯，正值全球銀行評估在中國的業務可能受美國制裁行動與華盛頓當局嚴加審查衝擊。這些銀行還接到中國監管機構要求，必須限制主管薪資並延後發放獎金，以符合中國國家主席習近平的「共同富裕」目標。一些銀行為了避免違反美國的制裁措施，已開始停止原本可能會讓銀行賺錢的業務。

例如一家西方投資銀行駐香港高層主管表示：「人工智慧（AI）是下一件大事，而在五年前，我們會花許多時間追蹤中國AI企業。但現在，這些公司最終可能會被列在美國的實體清單上。」

在中國總共140家投資銀行去年賺進的人民幣3950億（約560億美元）營收 中，上述七大銀行合計僅占0.1%的營收。中國事業單位不代表這些銀行在中國賺的所有營收，原因是來自一些業務的獲利，像是為中企提供在美國或在香港上市的建議所賺的收入，是納入其他地方的所得。

加州大學聖地牙哥分校中國政治經濟學教授史宗瀚表示：「只要大型美國銀行能在中國大高淨值人士中建立他們的品牌，就可能擁有潛力，在中國10兆美元的資產管理領域大力發展他們的事業。」但他說，銀行要在美國與中國的監管環境中運作得宜並不容易。