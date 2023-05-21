金融市場少掉2兆美元資產 結果很難看

央行縮表過度，會給金融市場帶來麻煩。（路透）

在過去15年，全球央行 曾因兩度避免全球衰退而備受讚譽：一次是在2008年金融危機之後，另一次是在新冠疫情的高峰期。

但它們為恢復信心和保持資金從銀行流向經濟而採取的策略，其實是一項高風險實驗，而且在在不破壞金融體系穩定的前提下可能無法解除。

央行買進價值數十兆元的政府債券 和其他資產，以降低長期借貸成本並刺激經濟。這項被稱為「量化寬鬆」(QE)的措施創造了大量廉價現金，並讓政策制訂定者對市場有了新的影響力。 投資 者稱之為「輕鬆賺錢」的時代。

但自去年通膨達到整個世代以來最高水平之後，各國央行開始尋求出售證券或讓證券到期並從帳簿上消失來縮減膨脹的資產負債表，規模空前。根據惠譽國際評級最近的分析，大型央行的「量化緊縮」(QT)將在未來兩年內從金融體系中吸走2兆元的流動性。

如此規模的降低流動性可能會加劇銀行體系和市場的壓力，而銀行體系和市場已經在勉力應對利率急劇上升和急躁的投資者。

印度儲備銀行前行長拉詹(Raghuram Rajan)在去年懷俄明州傑克遜霍爾(Jackson Hole)的央行行長會議上提出一篇關於這些風險的論文，他說：「人們擔心我們正處於未知領域。」他指出，持續推動QT可能會出現「意想不到的後果」。

膨脹的資產負債表

惠譽數據顯示，2009年至2022年間，Fed、英國銀行(BOE)、歐洲央行(ECB)和日本央行(BOJ)買進長期政府債券和抵押貸款支持證券等資產總額，達到驚人的19.7兆元。

除了BOJ之外，現在全球最有影響力的中央銀行都在穩步縮減資產負債表規模，而且沒有人確切知道隨著越來越多流動性從金融體系中撤出會發生什麼。

2017年，美國財長葉倫(Janet Yellen)將QT比作「看著油漆變乾」，將該過程描述為「一種在後台安靜運作」。現任芝加哥大學金融學教授的拉詹不同意這種說法。他指出，投資人和銀行會根據金融體系中的資金量來調整他們的策略。

他指出，「問題在於對流動性的需求不斷增加，系統很難擺脫。他將量化寬鬆比作「上癮」。

Fed只不過表示打算在2013年降低資產購買步伐，就導致了所謂的「縮減恐慌」(taper tantrum)，投資人紛紛拋售美國政府債券和股票。

當央行嘗試QT，在2017年至2019年間縮減其資產負債表規模時，部分金融市場很快就出現麻煩。像是2019年9月，美國隔夜貸款市場意外失靈，Fed不得不緊急注入流動性進行干預。因為這個市場是銀行用來快速、廉價地短期借款。

加州大學爾灣分校經濟學教授理查森(Gary Richardson)表示，最終，隨著「容易賺錢」的時期結束，新的篇章開始，「存在很多不確定性」。

緊張跡象

部分專家表示，QT的不穩定影響在過去8個月的兩次嚴重市場壓力中明顯展現。

去年9月英國政府債券遭到大幅拋售，導致英鎊暴跌並要求BOE多次介入；部分原因是人們擔心前首相利茲特拉斯計畫增加政府借款，讓BOE開始出售公共債務。投資人預計英國國債供過於求會壓低其價值。

惠譽分析師在報告中表示，這場危機在QT期間「顯示出政府債券市場存在無序動態的風險」，應該成為一個「警鐘」。

拉詹說，QT也助長了美國銀行業的動盪，重創了Silicon Valley Bank等較弱的參與者，該行在3月倒閉了。在寬鬆貨幣時代，銀行的存款激增，積累的負債遠遠超過聯邦政府的保險金額。然後，央行開始從金融體系中撤出流動性。如果儲戶突然要求提款，就會造成危險的資金錯配。

更糕的是，許多銀行的資產負債表上存在巨大漏洞，因為央行同時提高了利率。較高的利率侵蝕了很大一部分銀行資產的價值，包括曾經被視為安全的長期政府債券。

拉詹說，「我一直建議，『在確定利率之前不要進行QT』。」「同時做這兩件事會使事情變得更加複雜，並可能產生問題。」

會出現什麼結果？

央行表示，它們正對QT採取漸進且可預測的方法，以盡量減少干擾。

BOE負責市場和銀行業務的副行長拉姆斯登(Dave Ramsden)5月18日向英國議會作證時指出，「我只是們試圖在路線圖上標出標誌。」

Capital Economics首席全球經濟學家麥克寇文(Jennifer McKeown)在報告中指出，過去一年債市似乎對升息比對QT更為敏感。她寫道，到目前為止，QT的影響「適中」。

然而市場依然脆弱。國際貨幣基金(IMF)4月在其金融穩定報告中表示，歐元區、美國和英國的QT降低了政府債券市場的流動性，使其容易受到異常大的價格波動影響。

英國去年9月的危機還證明，投資人並不是唯一面臨QT風險的人。政客們還應該考慮正在進行的經濟轉型。

即使近年來政府債務水平飆升，但由於央行願意買進大量債務，償還債務的成本得到抑制。現在，如果政府想為綠色投資項目或經濟數位化措施提供資金，就需要尋找其他買家。

加州大學歐文分校的理查森認為，即使美國債務上限的爭論得到解決，央行行長的新方法也可能成為美國摩擦的主要來源，「如果央行們不再購買債券，那麼這些債券的利息將會高得多。」「Fed在某個時候總是免不了要沾一下政治這灘混水。」