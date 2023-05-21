全球暖化下 參數型保險漸受歡迎

在全球暖化的衝擊下，參數型保險愈來愈常見。(歐新社)

在氣候變遷 的衝擊下，機構紛紛推出了以氣溫、降雨等氣候數值為給付條件的「參數型保險 」（parametric insurance），專家估算，這類保險的規模到2031年時可望擴大到293億美元，在十年間成長1.5倍。

在印度 ，非營利的Arsht-Rock基金會韌性中心與微型貸款新創業者Blue Marble及一家產業公會，5月推出全球首批極端熱浪保險，若印度當地的氣溫連續三天都遠高於歷史均溫，投保人可獲得小額理賠，協助因應並補償減少的收入。

在印度古加拉特邦（Gujarat）阿默達巴德（Ahmedabad）市集經營首飾攤販的巴特妮，即是這類保險的投保人。當地4月底氣溫約為攝氏38度，去年更衝高至攝氏近46度，最高溫紀錄為攝氏48度。

傳統保險可能要花好幾月才能完成理賠，但這類「參數型保險」不須提出損失證明，只要氣溫、風速或降雨量等氣候條件達到極端氣候的門檻，幾天內便能理賠。

隨著乾旱、風暴、熱浪頻傳，衝擊容易受影響的社群，參數型保險這類援助在開發中國家因而愈來愈常見。目前開發中國家的這類保險計畫，財源多由非營利機構、國家政府或富裕國家提供補貼。

瑞士再保險公司表示，參數型保險產品的銷售，在2021年~2022年8月躍增40%。Allied Market研究公司保險分析師估算，參數型保險的規模在2031年前將擴至293億美元，遠高於2021年的117億美元。

保險發展論壇秘書長伊亞亨說，這類保險仍屬於利基商品，但日漸成長。去年，拉丁美洲、非洲、及亞太地區都出現新的保險商品。例如，聯合國資本發展基金（UNCDF）最近為萬那杜、東加、斐濟等太平洋島國，設計因應熱帶氣旋的參數型保單。

然而，部分保險業專家也擔心這類商品的長期財務可行性，因為氣候變遷風險升高的速度快於不到十年前的預期，必須頻繁理賠。這可能推高保費。