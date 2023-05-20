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AI明日之星何處尋？高盛建議4方向物色潛力股

編譯湯淑君／綜合外電
人工智慧（AI）是今年全球股市熱門題材，顯而易見的概念股如微軟、Alphabet、輝達等早已大漲一波。但專家認為，還有許多投資機會，可從至少四個方向覓得潛力股。（路透）
人工智慧（AI）是今年全球股市熱門題材，顯而易見的概念股如微軟、Alphabet、輝達等早已大漲一波。但專家認為，還有許多投資機會，可從至少四個方向覓得潛力股。（路透）

人工智慧（AI）是2023年股市熱門題材，顯而易見的概念股早已大漲一波。投資人錯過良機了嗎？專家認為，其實要搭上AI投資獲利列車，仍有許多機會，除市場上人人皆知的大咖股外，還可從四個方向覓得潛力股。

目前為止，第一波AI贏家股已出列，今年來股價漲幅都很可觀。例如輝達（Nvidia），其繪圖處理器是用來訓練生成式AI核心語言模型所必需。又如微軟，是聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI的大股東，加上把AI引進微軟眾多應用程式，也成為優選AI概念股。Google母公司Alphabet長年投資發展AI，最近宣布進展，股價漲勢隨之加速。

即使錯過近來這波AI概念股漲勢，高盛科技投資組合經理人丹恩接受巴隆周刊（Barron's）訪問時表示，仍有至少四種途徑可覓得下一批AI潛力股。

一，提供開發AI所需工具的「鋤與鏟」概念股。丹恩點名邁威爾科技（Marvell Technology）、聚焦電子設計自動化（EDA）的軟體公司如Cadence Design Systems，以及AI工作負載所需的記憶晶片供應商美光（Micron）。

二，數據科技公司。許多企業想用內部數據訓練AI模型，避免商業機密外流。丹恩指出，這需要把數據做「清除與沙盒」處理，那將嘉惠協助企業儲存、分析資訊的公司，例如Snowflake和Datadog。

三，強化AI資安的公司。AI相關安全性是隱憂，因此也給網路安全公司帶來商機。丹恩首選是Palo Alto Networks，因擁有龐大的攻擊向量（threat vector）資料庫，可望比同業更早、更快、更精準找出潛藏在AI模型內的安全威脅。他也看好雲端軟體公司ZScaler。

四，因引進AI如虎添翼的應用。丹恩預期，久而久之，應用將成為AI最大的領域，能「負責任並安全」部署AI的公司前景看俏。他特別看好HubSpot，因為這家公司對中小企業提供客戶關係管理（CRM）軟體，應有能力運用AI，協助客戶提升生產力與效率，賺進更多收益。

AI 投資 概念股

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