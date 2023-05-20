美經濟會硬著陸嗎？克魯曼舉2論點反駁桑默斯

前財長暨哈佛教授桑默斯（左）去年6月說，美國要把高通膨控制下來，得付出失業率連兩年7.5%的代價。但2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（右）則舉二論點，反駁極端「硬著陸」論調。（路透）

聯準會（Fed）為了壓抑通膨，去年3月啟動一連串升息，如今就業市場仍強勁，通膨雖從高峰下滑但仍大幅超標，Fed升息腳步會不會在6月停頓仍是未知數，萬一貨幣 政策持續緊縮，經濟「軟著陸」（soft landing）還有機會達成嗎？

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼 在紐約時報專欄分析此問題。他說，有些經濟學者依據1980年代的往例，斷定把通膨打下來經濟非「硬著陸」（hard landing）不可，但歷史未必是好的指引。克魯曼個人認為，平順地讓通膨降下來，同時不引發嚴重衰退，仍是可達成的目標。風險是：貨幣政策可能縮得過緊，也可能縮得不夠，所以最終結局或許是一場不必要的衰退，不然就是短期內通膨無法控制下來。

軟著陸

克魯曼指出，所謂「軟著陸」並無標準定義，但若說指的是「讓通膨率降到可接受水準，同時不導致失業率大增」，多數經濟學家應會同意。

那麼，通膨率要降到多低，才能讓人接受？在1980年代雷根時代後期，4%的通膨率被視為適當的。但到1990年代，Fed和其他富國央行 開始接受2%是合宜通膨率的觀念。此後，央行認定讓通膨率持穩於2%的目標，攸關央行維持物價穩定的公信力。

再看什麼叫失業率「大增」。決策官員曾認為，除非通膨失控，否則低於4%的失業率基本上是不可能的事。（但克魯曼認為他們錯了，因為2010年代末，美國失業率就曾降到「3」字頭，同時未見到通膨加速。）

硬著陸

因此，決策官員現在或多或少認為，期待2%的通膨率與大約3.5%的失業率並存，是極不切實際的奢望。

曾任財長的哈佛大學教授桑默斯（Larry Summers）去年6月就宣稱，美國要把高通膨控制下來，非得付出失業率連續兩年盤旋在7.5%高點的代價不可，這顯然意味經濟將「硬著陸」。

不著陸

其他經濟學家，包括哈佛經濟學教授佛曼（Jason Furman）和安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗（Mohamed El-Erian），曾預言通膨可能長期維持在4%以上，佛曼稱那種情境為「不著陸」（no landing）。

憂心硬著陸的理由

然而，世事並不是非黑即白，較不極端的結果可能落入灰色地帶。克魯曼說，失業率有可能攀升到僅略高於4%，或如經濟學家蓋農（Joseph Gagnon）推測，失業率持續偏低，同時通膨降到約3%後就持穩。

克魯曼指出，擔心「硬著陸」有兩大理由：1.通膨有惰性，一旦根深柢固，就難壓抑下來。2.央行打通膨的工具既鈍又不精確，結果可能是「過」或「不及」。

事實上，在1980年代的美國，通膨從那個年代初期的10%左右，降到老布希總統勝選時的4%，但卻導致失業率暴增，一直到1987年才降回1979年的水準。

去年桑默斯主張，這回要壓低通膨，可能和昔日一樣艱難，因此他才會拋出「失業率必須升到7.5%」那種恐怖水準的論調。

2點反駁極端硬著陸論調

然而，克魯曼舉兩個論點反駁：一，2023年的通膨不像當年的通膨那麼深植於經濟。當時，勞資協商新聘雇合約，動輒允許頭一年9.8%的年薪調幅、次年再調薪7.9%，足見對未來通膨的預期有多高。反觀今天，訪調結果顯示，企業僅預期未來一年成本增加不到3%，勞工期待的工資調幅也只有3%左右。

二，「讓經濟降溫而不造成工作大量流失」，是可能達成的。看看現在的職缺數和辭職率，兩者都還偏高，但已從一年前的高峰大幅降下來，同時失業率也未升高。

克魯曼認為，即使通膨繼續橫向移動，而不是降下來，也足以反駁極端「硬著陸」的一些論點。例如，桑默斯宣稱，美國失業率必須飆上7.5%，一部分是根據失業率須升上5%才能使通膨穩定下來的觀點。但就此刻而言，那顯然不足為信。

Fed經濟導航面臨的風險

現在，Fed貨幣決策走到十字路口，面臨升息該不該停下腳步的兩難抉擇。決策官員總是說，政策「視數據而定」，會檢視最新的經濟報告再作定奪。

問題是，許多官方經濟數據落後實際經濟現況太多，而且日後經常修正。更重要的是，貨幣政策調整不會馬上立竿見影。這可能導致Fed的政策反應太強烈，以致無謂地把經濟推入衰退。

克魯曼打個比喻：想像一架飛機有能力「軟著陸」，但駕駛試圖在能見度低的情況下穿越濃霧，儀表板上給的飛航高度數據卻是五分鐘前的估計值，很不可靠。顯然後果不是可能墜機（亦即「經濟衰退），就是降落時整個滑出跑道（亦即「通膨揮之不去）。

軟著陸機率頂多五成 途中顛簸難免

所以，回到原先的問題：美國經濟能達成「軟著陸」嗎？考量通膨持續黏著且難以壓下來，以及決策官員維持經濟平穩著陸面臨的困難，克魯曼認為，「軟著陸」機率很難高於50%。

不過，若把視野拉大，新冠肺炎疫情帶給經濟重大衝擊，俄烏戰爭使通膨情況雪上加霜，美國經濟卻挺了過來，Fed調查顯示78%的民眾自覺財務情況至少尚可。整體而言，這已是了不起的成就，即使經濟「著陸」過程有些顛簸；就業市場這麼強，即使失業率暫時上升，也不致造成太大的苦難；通膨是超標，但仍在昔日認定為可容忍的水準，即使持續得比Fed預期久也非災難。除非硬著陸真的發生，否則，美國疫後經濟將展現超強的韌性。