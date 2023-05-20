美股2023漲勢靠這兩股推力支撐 卻都不牢靠

美股標普500指數年初迄今躍漲9.2%，19日盤中一度攀上4,212.91點，但收盤仍未能站上4,200點，未能攻克這個重要阻力關卡。但在重重烏雲籠罩下，美股迄今表現已出奇的強。(路透)

今年來標普500指數躍漲9.2%，19日盤中一度攀上4,212.91點，可惜收盤仍未能站上4,200點，挑戰這個阻力關卡又功敗垂成。然而，在通膨揮之不去、聯準會（Fed）升息未止步、衰退疑雲罩頂、國會債限僵局未解、區域銀行倒閉事件仍餘波盪漾，美股 2023年截至目前為止的表現已令人刮目相看。

究竟是什麼原因，導致美股上攻之路雖充滿險阻，仍持續驚驚漲？

彭博資訊報導，今年來有效推升美股的助力，既不是企業盈餘（優於下修後的預期沒什麼好驚喜），也不是利率展望（在通膨仍大幅超標之際期待Fed降息不切實際）。真正有說服力的因素有二：可觀的流動性，以及人工智慧（AI ）題材發酵。

可觀的流動性

富國銀行策略師哈維領導的團隊指出，Fed為因應矽谷銀行（SVB）和Signature Bank倒閉引發的動盪，推出銀行定期融資計畫（BTFP），並擴大Fed資產負債表規模，藉此在金融體系挹注了流動性。

此外，隨著股價 本益比提高、債券殖利率下滑，資本取得成本降低，也協助墊高美股底部。

哈維說：「融資與流動性，是今年迄今推升標普500指數大漲的驅動力，不是盈餘/基本面。」

正因如此，他提醒投資人，美股漲勢翻轉的風險也高，因為一旦信用利差擴大，或Fed縮小資產負債表規模，就可能觸動盤勢風雲變色。債限談判如果破裂，也可能打亂做多美股者的如意算盤。

AI題材助攻

AI題材發燒，讓相關個股漲翻天，也發揮助漲美股大盤之效。

例如，輝達（Nvidia）今年來股價已狂飆113%，因為供應的晶片被視為發展AI不可或缺。

但專家提醒投資人，今日的輝達有如昔日的思科（Cisco）。在網際網路快速成長期，思科的路由器被視為網路基礎設施的要素。如今，思科現在的股價比2000年顛峰價位低14%，股價營收比從44倍掉到3.6倍，跟輝達現在的29倍相比差得遠。至於許多風光一時但沒能熬過「達康泡沫化」生存考驗的網路公司，就更別提了。

意思是，AI領域的最新突破與網際網路革命似可相提並論，但在網際網路終於創造可觀財富前，仍需歷經漫長的時期，期間難以判斷將來誰會賺錢、能賺多少，更難給個適當的估值。在這個過程中，投資人可能損失慘重。

綜合以上，美股今年這波漲勢，是由「流動性」（可能生變）與「AI題材」（奠基於希望而非事實）促成，基礎未必牢靠。