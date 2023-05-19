債限談判喊停 股指全面收跌

眾議員格雷夫斯(Garret Graves)針對債限議題表示白宮談判團隊「無法溝通」。()

由於共和黨談判代表退出進行中的債務上限談判，引發人們對能否很快達成協議的懷疑，美股收跌。然而，史坦普500指數 還是創下3月以來最佳單周。

道瓊工業平均指數下跌109.28點或0.33%至3萬3426.63點。史坦普500指數下跌6.07點或0.14%至4191.98點。那斯達克綜合指數下跌30.94點或0.24%至1萬2657.9點。

三大股指本周均上漲。史指上漲1.65%，創3月以來的最大單周漲幅。與此同時，那指本周上漲3.04%，也是3月以來最佳單周表現。道指上漲0.38%。

這絕大部分都拜18日的漲幅所賜，因為交易員看好美國可能達成債務上限協議。眾議院議長麥卡錫18日的評論似乎顯示，一項潛在的協議最快可能在下周達成。

然而，根據NBA新聞報導，共和黨談判代表退出債務上限會議，讓股指收低。眾議員格雷夫斯(Garret Graves)表示白宮談判團隊「無法溝通」，「我們不想坐在這裡自言自語。」

然而，在Fed主席鮑爾表示利率可能不必像預期的那樣上漲以抑制通貨膨脹後，跌幅得到控制。

B. Riley Financial策略師霍根(Art Hogan)說，「市場度過了相當有建設性的一周，並且在今天早盤時交易更好，這在很大程度上是由於圍繞債務上限談判更具建設性或正面的情緒。由於談判暫停，今天的走勢有點顛簸。」

他說，「我不認為這是結束。 但我當然認為，進入周末後，由於債務上限存在不確定性，這將導致一些拋售。」

瑞銀全球財富管理策略師海菲勒(Mark Haefele)指出，考量當前背景，投資 人最好在投資組合中採取防禦措施，「股市一直保持平靜，但未來幾周可能會測試它們可以吸收多少風險的極限。與整體美股指數相比，高質量債券的風險回報更好，並且黃金適合作為投資組合對沖。」

史指迎來3月以來表現最佳單周，但巴克萊銀行建議客戶不要對未來市場過度看漲。

策略師克里許納(Venu Krishna)指出，史指等權重指數與史坦普小型股600股票 風險溢價之間的股權風險溢價存在巨大差異，「證明大型股正在抬高史指估值，尤其是在區域銀行業危機之後。」

他表示：「在歷史壓力加劇的情況下，超大型股的表現並不罕見，因此，即使在最近避險的過程中領漲市場，大型科技股的本益比也可能在當前水平獲得近期支撐。」「人工智慧(AI)的巨大潛力也提供了中期支持，但現在評估全面影響還為時過早。」

策略師補充說：「我們會警告不要做出過度樂觀的解釋。像是其他市場價格便宜，因為股票仍面臨獲利風險，而且幾乎看不到上行催化劑，導致風險回報不對稱地偏向下行。」

Interactive Broker資深經濟學家托瑞斯(Jose Torres)表示，圍繞美國債務上限談判的最新進展讓股票投資者陷入困境，「顯然風險資產面臨重大挑戰，前景過於樂觀的投資人可能正在做一個不切實際的夢想。」「目前債務上限談判對股票投資人來說是雙輸，因為未能達成協議將導致經濟立即陷入衰退，而隨著美國財政部發行數兆元的新債券，達成協議將使市場流動性緊張。」

麥格理研究將迪士尼股票評級從跑贏大盤下修至中性，理由是近期存在不確定性。

該研究公司在最新報告中表示，該公司的有線網絡正在惡化。分析師諾倫(Tim Nollen)表示，雖然迪士尼串流媒體部門的虧損正在減輕，但其直接面向消費者的指導方針似乎不太可能在2024財年實現獲利。

他說，「當前的困難籠罩著長期的潛力。」「我們仍然讚賞迪士尼的努力，並期待其向串流媒體的轉型取得成功，但我們認為該股目前處於區間震盪狀態。」迪士尼收盤下跌2.57%。

BTIG首席市場分析師克林斯基(Jonathan Krinsky)表示，那指回跌的可能性越來越大，「我們非常有信心那指處於這波走勢的最後關頭，並且可能會回吐近期的大部分漲幅。」「現在最大的問題是，我們能否看到落後者輪換，或者全面下跌，這一直是我們的看法。」