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美債限問題周末有望解決 美股早盤小漲

編譯易起宇／綜合外電
美國政府舉債上限問題可望在本周末解決，美股19日早盤小漲。(路透)
美國政府舉債上限問題可望在本周末解決，美股19日早盤小漲。(路透)

美國政府的舉債上限議題可望在周末達成協議，美股19日早盤小漲。聯準會（Fed）主席鮑爾等官員稍晚將在一場論壇上演說，投資人等待他的最新說法。

道瓊工業指數19日早盤上漲43點，或0.1%；史坦普500指數和那斯達克指數分別各漲約0.3%；費城半導體指數跌0.7%；台積電ADR跌0.8%。

美股這一周來幾乎都受到舉債上限議題相關的正面動能所帶動，投資人持續關注美國國會議員對於增加美國政府31.4兆美元舉債上限的議題的討論進程。

美國總統拜登和共和黨籍的美國眾議院議長麥卡錫都已表示，對這項議題短期內達成協議有愈來愈高信心，雖然也有可能在最後一刻受到強硬派的眾議院自由核心小組阻撓。

美國聯準會（Fed）主席鮑爾則預計在19日稍晚的一場經濟論壇上發言，他的每句話都將被仔細審視是否透露任何有關美國貨幣政策路線的線索。前主席柏南克也預計將出席這場論壇。

地區銀行股在經過幾周動盪後已慢慢出現穩定跡象，KBW地區銀行指數本周截至18日止上漲8.5%，19日早盤再漲0.6%，可望創下自去年1月初來最佳周線表現。

此外，娛樂巨擘迪士尼19日早盤下跌1.6%，因該公司表示將取消在佛羅里達州建設近10億美元員工園區的計畫，另有報導傳出，其串流服務Disney+和Hulu將撤下多檔節目。

指數 鮑爾 投資

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