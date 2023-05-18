諾貝爾經濟學獎得主戴蒙：美中小型銀行陷系統性風險

2022諾貝爾經濟學獎得主戴蒙。（圖：經紀人提供）

2022年諾貝爾經濟學獎得主戴蒙（Douglas Diamond）表示，聯準會（Fed）暴力升息 後，中小型銀行已出現系統性的風險，監理機構將扮演重要角色，必須說服存款戶，讓存戶有信心不會擠兌，其次須在銀行接近破產時就要注入資金，快速紓困。

戴蒙也說，過去聯準會讓市場相信，低利率會維持很久的時間，但去年起快速升息，是造成銀行倒閉、金融體系不穩定的重要原因。量化寬鬆（QE）持續的時間太久，一旦解除，過程會很痛苦，也就是我們現在面臨的狀況。美國的通膨，已成為其他國家的通膨。

由本報系經濟日報與兆豐金控共同主辦的「2023大師論壇」，將於6月1日登場，邀請戴蒙訪台，他將以「銀行與金融危機」為題發表演講，此外，也將與台灣的專家以「如何規範金融市場及因應金融危機」為題共同座談，加入台灣在地的觀點，將能激盪精彩的觀點。本論壇由富蘭克林證券投顧、富邦金控協辦，合作單位為亞洲大學、中華經濟研究院。

戴蒙是芝加哥大學教授，去年10月與Fed前主席柏南克（Ben Bernanke）、聖路易華盛頓大學教授迪布維格（Philip Dybvig）同獲諾貝爾經濟學獎，以「銀行與金融危機研究」贏得殊榮。他在得獎後的記者會就發出警告，認為Fed快速升息會威脅到金融體系的穩定。

戴蒙近日接受本報系越洋電話專訪也提到對台灣的印象，他表示，台灣人的創造力讓他留下深刻印象，高科技行業令世界羨慕；亞洲金融風暴期間，金融穩定也令人印象深刻；台灣央行在亞洲表現很好，可以得個A。

以下是專訪紀要：

問：你和迪布維格在1983年提出「戴蒙─迪布維格模型」，這是有關銀行擠兌和金融危機最具影響力的模型之一。今年矽谷銀行 發生擠兌進而倒閉，你認為矽谷銀行發生什麼問題？

答：銀行的問題可分兩部分來說。首先，我在去年10月獲得諾貝爾經濟學獎之後接受訪問時說，基本上，以英國去年第2季及3季的經驗來看，人們依據Fed前瞻指引，已經預期低利率會維持很長的時間，加上快速升息這兩者相結合，超出人們的預期，造成市場大混亂。

如果你認為利率會長期維持低檔，殖利率 曲線會溫和上揚，你會認為這是獲利機會而非風險。矽谷銀行管理階層很愚蠢，沒想到利率會快速升高，這銀行的資產大概有近三分之二放在美國不動產抵押貸款證券（MBS）相關產品，雖然流動性很高，但由於快速升息，造成這些資產的市場價格下跌。所以這和「陶德-法蘭克法案」放寬監管沒有關係，而和積極升息有關係。

如果銀行資產依市值計價，可說這只是帳面上損失，不必急著賣，但利率從零急升到5%，銀行支付存款成本上揚，矽谷銀行即使在擠兌前，就已經算破產。人們說矽谷銀行是史上最快速擠兌，發生在一、兩天內，部分原因是矽谷銀行存戶快速分享資訊，擔心銀行要破產。如果你覺得銀行要倒了，你就會急著領錢。

不過，關於利率風險及破產的問題，這不是戴蒙─迪布維格模型模型所要討論的情況。這個模型要討論的是第二種情況，就是風險擴散到第一共和銀行及其他中型銀行，當人們對金融系統的穩定失去信心時，會發生什麼情況。