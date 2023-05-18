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重大突破？分析師：史坦普500上看4200點但手腳要快

編譯湯淑君／綜合外電
股市分析師認為，從技術線圖研判，標普500指數在17日攻克4,150點阻力點後，接下來可能再度挑戰4,200點大關。(路透)
股市分析師認為，從技術線圖研判，標普500指數在17日攻克4,150點阻力點後，接下來可能再度挑戰4,200點大關。(路透)

美國化解債限僵局希望乍現的消息傳來，激勵美股三大指數17日全面收漲逾1%，似乎賦予多頭上攻一股強大推力。不過，前美銀（BofA）策略師認為，操作債限題材宜「在風聲傳出時買進、新聞證實時賣出」。

財經網站MarketWatch報導，債限僵局有解的樂觀消息，激出17日美股一波買盤。不過，曾任美銀策略師的NewEdge Wealth投資長道森說，投資人需要保持腳步輕盈，才搭得上債限希望列車趁股價上漲獲利，但她建議操作此題材宜審慎樂觀，宜在利多出盡前及時下車，落袋為安。

債限未過助漲美股、債限過了可能回跌

道森日前接受CNBC訪問時說：「我認為，債務上限是此刻最大的『風聲傳出時買進、新聞證實時賣出』事件，因為在債限大限日之前發生的事，其實正是驅使流動性注入美國股市的一大驅動力。」

她解釋，債限未能提高，迫使美國財政部花用現金餘額中剩餘的錢，而不能發行新公債，結果就是金融體系中的準備金增加，同時也添增了流動性，那正是成長股、科技股、投機股年初至今大漲的主因之一。

但道森提醒投資人，一旦國會通過提高債限，財政部就會開始發行一批新的美國公債，產生的淨效應就是從市場吸走一些流動性，屆時，先前漲勢活蹦亂跳的股票也將頓時失去一股助漲的順風。

審慎看後市 擇優質股安度市況波動期

道森表示，她的公司謹慎看待美股後市，建議的做法不是滿手現金，而是慎選優質股持有。她說：「我們認為，在這種環境下，財務槓桿高或現金流弱的個股，不是停泊資金的好地方。」

也就是說：在流動性收緊、不確定性升高的環境，你會想在投資組合中保有優質股，好安然度過這段時期。

史坦普500攻克4,150點後 將上測4,200點

美股正進入關鍵期。史坦普500指數在3,800點~4,200點區間盤整了半年，預料將有所突破，問題是「向上」或「向下」突破？

投資周報《Kobessi Letter》主編柯貝西在周一出刊的投資通訊中指出，從技術線圖來看，他對史坦普500指數後市看法偏多，華爾街「5月賣股走人」的理論今年可能失靈。

柯貝西寫道：「就基本面而言，儘管有多重逆風迎面襲來，美股韌性仍出奇的強，。我們相信，這種情況會一直延續到6月。」

據他研判，4,150點是史坦普500指數上攻的阻力點—這個關卡已在17日攻克，當天史坦普500指數收在4,158.77點。他還說，4,200點將是「真正的長期轉捩點，多頭大軍非攻破這道防線不可」。

柯貝西說：「上一回史坦普500指數漲上4,200點是在2022年8月，之後雖曾多次挑戰這個價位卻踢到鐵板。但歷經近來的盤整，技術面向上突破的動能蓄勢待發。」他認為，漲上4,200點指日可待。

投資 指數 美股

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