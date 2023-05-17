債限僵局可望突破 美股早盤小漲 台積電ADR漲逾4%
美國17日早盤小漲，因為投資人對美國政府的舉債上限協商僵局可望突破，抱持著謹慎樂觀態度，區域銀行西方聯盟金控（Western Alliance）也帶領其他同業回漲。
道瓊工業指數17日早盤一度上漲113點，或約0.3%，之後漲幅收斂；標普500指數和那斯達克指數則分別漲0.2%和0.1%，費城半導體指數漲1%，台積電ADR更大漲逾4%。
西方聯盟16日表示，本季至12日止的存款成長已超過20億美元，券商美國銀行全球研究（BofA Global Research）將該銀行評級列為「買進」，促使西方聯盟17日早盤大漲近9%，並帶動KBW地區銀行指數上漲約2.5%。西太平洋金控（PacWest）也大漲逾5%。
拜登總統本周稍晚將繼續和國會領袖討論舉債上限議題。Wedbush證券股票交易總經理詹姆士表示：「拜登總統和議長麥卡錫都對債務會談的進程表達出謹慎樂觀，有讓民眾稍微感到安心。」
剛舉行完年度股東會的特斯拉，17日早盤上漲2.4%。大老闆馬斯克淡化市場對他可能卸任特斯拉執行長的傳聞，並提到正在研發兩款大眾款的新車，並重申延期已久的電動皮卡Cybertruck將會在今年開始交車。
零售商目標百貨早盤股價上漲約1.8%，該公司上季獲利優於市場預期，但本季獲利預期並未達到分析師期望。投資人接下來將期待零售巨擘沃爾瑪18日的財報，該公司17日早盤股價小跌0.1%。
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