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債限僵局可望突破 美股早盤小漲 台積電ADR漲逾4%

編譯易起宇／綜合外電
美股17日早盤小漲，美國總統拜登和眾院議長麥卡錫對舉債上限議題都表現謹慎樂觀態度，讓投資人略為放心。(路透)
美股17日早盤小漲，美國總統拜登和眾院議長麥卡錫對舉債上限議題都表現謹慎樂觀態度，讓投資人略為放心。(路透)

美國17日早盤小漲，因為投資人對美國政府的舉債上限協商僵局可望突破，抱持著謹慎樂觀態度，區域銀行西方聯盟金控（Western Alliance）也帶領其他同業回漲。

道瓊工業指數17日早盤一度上漲113點，或約0.3%，之後漲幅收斂；標普500指數和那斯達克指數則分別漲0.2%和0.1%，費城半導體指數漲1%，台積電ADR更大漲逾4%。

西方聯盟16日表示，本季至12日止的存款成長已超過20億美元，券商美國銀行全球研究（BofA Global Research）將該銀行評級列為「買進」，促使西方聯盟17日早盤大漲近9%，並帶動KBW地區銀行指數上漲約2.5%。西太平洋金控（PacWest）也大漲逾5%。

拜登總統本周稍晚將繼續和國會領袖討論舉債上限議題。Wedbush證券股票交易總經理詹姆士表示：「拜登總統和議長麥卡錫都對債務會談的進程表達出謹慎樂觀，有讓民眾稍微感到安心。」

剛舉行完年度股東會的特斯拉，17日早盤上漲2.4%。大老闆馬斯克淡化市場對他可能卸任特斯拉執行長的傳聞，並提到正在研發兩款大眾款的新車，並重申延期已久的電動皮卡Cybertruck將會在今年開始交車。

零售商目標百貨早盤股價上漲約1.8%，該公司上季獲利優於市場預期，但本季獲利預期並未達到分析師期望。投資人接下來將期待零售巨擘沃爾瑪18日的財報，該公司17日早盤股價小跌0.1%。

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