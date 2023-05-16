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iPhone 15面板傳6月開始生產 15和15 Pro初步產量較多

編譯葉亭均／即時報導
分析師表示，iPhone 15面板將在6月開始生產，符合iPhone的歷來製造時程。(路透)
分析師表示，iPhone 15面板將在6月開始生產，符合iPhone的歷來製造時程。(路透)

產業分析師表示，蘋果公司新一代智慧手機iPhone 15的顯示器面板準備在6月展開生產，這符合iPhone面板零件的歷來生產時程進度。

AppleInsider網站報導，蘋果通常會在9月發表最新一代iPhone，並且在稍後上市，雖然曾有少數的例外。以 iPhone 15而言，這項重要的零件顯然正依照蘋果規劃的時程投入生產。

顯示器供應鏈顧問公司（DSCC）分析師羅斯‧楊（Ross Young）在推文中向追蹤者表示，iPhone 15的顯示器面板「6月展開生產」。根據前幾年的往例，這是iPhone正常的生產時間表，符合2022年與新冠疫情之前年份的生產時程。

羅斯‧楊表示，在產量上，iPhone 15和15 Pro的面板產量預料初步會比較多，這可能顯示蘋果認為這些機型是2023年款式中最暢銷的機型。

另一方面，雖然面板預料將如期投產，但iPhone 15和15 Plus仍可能面臨生產拖延的問題，香港投資公司海通國際證券分析師蒲得宇（Jeff Pu）表示，4800萬畫素相機感測器的良率問題可能會讓生產時程延宕。

iPhone 蘋果 分析師

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