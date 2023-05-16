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特斯拉股東會 馬斯克：經濟環境12個月後好轉

中央社／舊金山16日專電
特斯拉執行長馬斯克。（路透）
特斯拉執行長馬斯克。（路透）

特斯拉今天舉行股東大會，執行長馬斯克承諾今年稍晚將交付電動皮卡車Cybertruck。他預估經濟環境12個月後將會好轉，並預言Model Y今年將成為地表銷量最好的汽車。

電動車大廠特斯拉（Tesla）在德州奧斯汀舉行年度股東大會，股東投票選出前首席技術長和共同創辦人史特勞貝（JB Straubel）擔任董事會成員。史特勞貝現為電池材料回收公司Redwood Materials執行長。

財經媒體CNBC報導，史特勞貝2004年加入特斯拉，擔任首席技術長，負責電池相關技術開發，時間長達14年，被視為穩定特斯拉的重要支柱。他2019年離開特斯拉。史特勞貝在帶領Redwood Materials期間，曾與松下（Panasonic）和亞馬遜（Amazon）達成幾筆重大交易。

馬斯克（Elon Musk）隨後發表演說，談到產品銷售，他預期「Model Y今年將成為地表銷量最好的汽車」，並表示公司的大型儲能電池銷量成長速度已超越核心業務汽車項目。

股東大會現場特別擺放特斯拉電動皮卡車Cybertruck，馬斯克發言時承諾，今年稍晚將交付Cybertruck。一旦進入全面生產，預估每年可產製25萬到50萬輛，將依照消費者需求和負擔能力達到一定產量。

他表示，Cybertruck將成為他的日常用車。

此外，馬斯克認為，未來12個月經濟環境仍充滿挑戰，許多公司可能會破產，但估計12個月過後將會復甦，「特斯拉屆時將站穩有利位置」。

馬斯克去年花440億美元收購推特（Twitter）並擔任執行長，引發特斯拉投資人不滿。日前他宣布美國國家廣播環球集團（NBCUniversal）前廣告業務負責人雅克里諾（Linda Yaccarino）出任推特執行長，他轉任首席技術長。

他告訴在場人士，那是「短暫的分心」，並且比喻必須進行重大開胸手術使它存活，推特現在狀況穩定，很高興雅克里諾出任執行長。

在2022年10月28日馬斯克正式接管推特後，特斯拉股價以每股228.52美元收盤；今天收盤價為166.52美元，盤後出現微幅上漲。

特斯拉 馬斯克 推特

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