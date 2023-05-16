我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

家得寶降財測 道指跌破均線

防長奧斯丁：很快提供台灣重大軍援

蝦皮母公司Q1雖持續獲利 但不及預期

編譯陳苓／綜合外電
蝦皮母公司冬海集團（Sea）今年第1季盈餘不如市場預期，維持獲利的能力蒙上陰影，16日在美股早盤股價應聲重摔逾13%。路透
蝦皮母公司冬海集團（Sea）今年第1季盈餘不如市場預期，維持獲利的能力蒙上陰影，16日在美股早盤股價應聲重摔逾13%。路透

蝦皮母公司冬海集團（Sea）去年第4季首次轉盈，上周才宣布大多數員工將加薪5%，市值也從去年11月的水準翻倍，看來一切都已逐漸步上軌道。但16日公布的今年第1季財報，盈餘不如市場預期，維持獲利的能力蒙上陰影，振衰起敝之路走來顯然顛簸，16日在美股早盤股價應聲重摔逾13%。

冬海16日公布第1季財報，營收為30.4億美元，不及Refinitiv訪調預估的30.7億美元；不計某些項目，每股盈餘為0.15美元，不及預估的0.40美元，主要是數位金融服務部門的信貸損失準備金大增120.5%至1.7744億美元。

該公司上季主要事業的表現憂喜參半，電商部門蝦皮營收上揚36%至21億美元，但電玩部門Garena銷售暴跌43%至5.4億美元。另外，數位金融服務部門SeaMoney營收攀升75%。

冬海是東南亞網路公司的龍頭業者，並曾短暫榮登世界表現最佳個股。近來該公司啟動了劇烈的成本刪減措施，以扭轉多年虧損，包括裁員、凍薪、下砍數億美元的銷售和行銷費用，旨在縮減成本並達成正向現金流。這與冬海先前斥資尋求全球擴張的做法形成鮮明對比。

營收 東南亞 裁員

上一則

國際能源總署：俄油4月出口創俄烏戰爭後新高

下一則

美上月零售銷售改善 但這家修繕零售商看壞全年展望

延伸閱讀

老人被匯款詐騙 姪女控2家銀行疏失 代亡叔追討360萬元

老人被匯款詐騙 姪女控2家銀行疏失 代亡叔追討360萬元
首季消費者債務17兆元攀新高 信用卡債增加最快

首季消費者債務17兆元攀新高 信用卡債增加最快
華州男生前遭詐騙360萬元 姪女告2銀行「未阻止轉帳」

華州男生前遭詐騙360萬元 姪女告2銀行「未阻止轉帳」
Fed示警 銀行放貸緊縮

Fed示警 銀行放貸緊縮

熱門新聞

財政部長葉倫警告，最快6月初，聯邦政府就會面臨無錢償債的危機。分析師擔心，一旦美國債務違約，引發的金融危機不堪設想，可能重創持有美債的銀行業者。(美聯社)

看債限僵局心驚驚 銀行持有的4兆元美債恐變定時炸彈

2023-05-13 13:10
矢板明夫表示，近來日本人來台觀光的人數減少，很可能是受到經濟衰退的影響。（Getty Images）

台人一窩蜂赴日…日本人卻不到台灣觀光？矢板明夫點「3大關鍵」

2023-05-13 05:29
武漢一家工廠的工人生產線。(Getty Images)

德媒：中國不太可能再次拯救全球經濟

2023-05-14 15:59
美國選民和國會兩極分化嚴重，此次債限僵局下債務違約的風險比以前高。圖中為共和黨籍眾院議長麥卡錫，他堅持調高債限必須伴隨削減政府開支。（美聯社）

美債違約風險高 最大避險工具出爐 次選充滿諷刺意味

2023-05-15 19:17
隨著升息環境引發的信用緊縮，加重企業的財務壓力，過去24小時至少有七家公司聲請破產保護。(路透)

信用緊縮害的…美國一天內至少7家企業聲請破產保護

2023-05-15 11:04
全球最大硬木紙漿生產商Suzano正考慮向中國出售旗下產品時，以人民幣結算。 路透

又一家大企業擬改用人民幣 向中國出口產品

2023-05-09 13:09

超人氣

更多 >
躁鬱華男遭博士父母拋棄多年 自強不息改變人生

躁鬱華男遭博士父母拋棄多年 自強不息改變人生
可開25萬哩 這十款車最耐用

可開25萬哩 這十款車最耐用
前紐約市長朱利安尼遭爆「逼助理口交」 還常挑川普來電時

前紐約市長朱利安尼遭爆「逼助理口交」 還常挑川普來電時
金山藥房警衛開槍擊斃竊賊「不起訴」 警公布命案影片

金山藥房警衛開槍擊斃竊賊「不起訴」 警公布命案影片
美債違約風險高 最大避險工具出爐 次選充滿諷刺意味

美債違約風險高 最大避險工具出爐 次選充滿諷刺意味