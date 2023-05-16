蝦皮母公司Q1雖持續獲利 但不及預期

蝦皮母公司冬海集團（Sea）今年第1季盈餘不如市場預期，維持獲利的能力蒙上陰影，16日在美股早盤股價應聲重摔逾13%。路透

蝦皮母公司冬海集團（Sea）去年第4季首次轉盈，上周才宣布大多數員工將加薪5%，市值也從去年11月的水準翻倍，看來一切都已逐漸步上軌道。但16日公布的今年第1季財報，盈餘不如市場預期，維持獲利的能力蒙上陰影，振衰起敝之路走來顯然顛簸，16日在美股早盤股價應聲重摔逾13%。

冬海16日公布第1季財報，營收 為30.4億美元，不及Refinitiv訪調預估的30.7億美元；不計某些項目，每股盈餘為0.15美元，不及預估的0.40美元，主要是數位金融服務部門的信貸損失準備金大增120.5%至1.7744億美元。

該公司上季主要事業的表現憂喜參半，電商部門蝦皮營收上揚36%至21億美元，但電玩部門Garena銷售暴跌43%至5.4億美元。另外，數位金融服務部門SeaMoney營收攀升75%。

冬海是東南亞 網路公司的龍頭業者，並曾短暫榮登世界表現最佳個股。近來該公司啟動了劇烈的成本刪減措施，以扭轉多年虧損，包括裁員 、凍薪、下砍數億美元的銷售和行銷費用，旨在縮減成本並達成正向現金流。這與冬海先前斥資尋求全球擴張的做法形成鮮明對比。