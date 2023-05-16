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巴菲特除了出清台積電 第一季還賣光哪些股票？

編譯葉亭均／綜合外電
波克夏公司董事長巴菲特。（路透）
波克夏公司董事長巴菲特。（路透）

「股神」巴菲特波克夏公司公司在第1季除了出清台積電ADR之外，也在美國地區銀行動盪的情勢下調整了金融股部位，全數出脫了美國合眾銀行（U.S. Bancorp）與紐約梅隆銀行（Bank of New York Mellon）股票，不過買進第一資本金融公司（Capital One）。消息激勵Capital One盤後股價一度大漲9.6%。

波克夏15日在最新申報的13F報告中透露第1季出清數檔金融股，首度買進Capital One，此前，波克夏董事長巴菲特已公開表示他對銀行股興趣降低。今年稍早的銀行倒閉以及多家地區銀行發生流動性問題，掀起金融動盪。

這也不是波克夏首度調整金融股持股。去年5月，該公司揭露出清富國銀行（Wells Fargo）持股，該銀行曾經是其最大普通股押注部位。當時波克夏新買進車貸業者Ally Financial與花旗集團，目前仍繼續持有。

波克夏早在去年第3季就開始減碼美國合眾銀行與紐約梅隆銀行。巴菲特4月接受CNBC節目訪問時表示，在發現一些公司看重獲利更甚於「基本銀行原則」後，他決定調整對銀行股的曝險。

在第1季，波克夏是淨賣方，賣出股票並扣除買進後，進帳104億美元。除了大賣金融股外，也調整了工業企業的部位，像是出清了剩餘的台積電ADR 829萬股，價值約7億美元，此前巴菲特透露，他擔心這檔股票暴露於地緣政治風險下。波克夏也大砍約19%的石油巨擘雪佛龍（Chevron）股票、減碼乙醯基產品生產商塞拉尼斯（Celanese）與汽車製造商通用汽車。

波克夏在首季買進990萬股Capital One的股票，價值大約9億美元，消息激勵後者股價15日盤後交易一度大漲至每股97.7美元。收盤前的報價為每股89.12美元。

至於台積電，巴菲特是在去年第3季首度買進台積電ADR，但在去年第4季就賣掉86%的持股，並在今年第1季全部出脫，這一短進短出的做法，令投資人感到震驚。巴菲特5月初在年度股東大會上表示，台積電是世界上有著最佳管理、最重要的公司之一，但他不愛台積電的地點，意指面臨台海風險升溫。

巴菲特說：「我對於把資金布局在日本，比布局在台灣較為放心。我不希望是這樣，但我想這就是事實。我根據發生的特定事情來重新評估這點。」

在加碼股票方面，波克夏分別增持蘋果公司與美銀至少2,000萬股，同時增持西方石油（ Occidental Petroleum）、惠普（HP）、派拉蒙全球（ Paramount Global）、花旗集團與再保業者Markel。

波克夏 巴菲特 台積電

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