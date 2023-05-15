我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華州男生前遭詐騙360萬元 姪女告2銀行「未阻止轉帳」

紐西蘭旅館驚傳大火至少10死 凶猛火勢「吞沒頂樓」畫面曝

美股新里程碑 蘋果一家公司就比羅素2000指數還值錢

編譯季晶晶／綜合15日電
蘋果公司現在的市值大約2.7兆美元，已連續超越羅素2000指數的總市值達兩周之久。(路透)
蘋果公司現在的市值大約2.7兆美元，已連續超越羅素2000指數的總市值達兩周之久。(路透)

財經網站MarketWatch報導，根據彭博資訊數據，蘋果公司的市值已連續兩周超越羅素2000指數的整體總市值，時間為歷來最長。

蘋果市值在4月27日超越羅素2000指數，並一直保持到周一。這種情況2020年9月1日出現過，但當時蘋果市值超該小型股指數僅一天。

過去兩周，上季財報表現優於分析師預期的蘋果，與羅素2000指數市值的差距持續擴大。蘋果如今的市值大約2.7兆美元，比羅素2000指數2000支個股的總值多出大約1000億美元。這個差距在周一略為縮小，因為蘋果股價當天下跌0.29%到172.07美元，而羅素2000指數漲1.19%到1,761.55。

美股的史坦普500指數和那斯達克綜合指數今年來強勢走高，分別累漲7%和18%，掩蓋了市場其他角落的疲軟態勢。兩大指數的漲幅有很大一部分來自蘋果、微軟、谷歌母公司Alphabet以及輝達等幾支大型科技股的強勁表現。根據MarketWatch上周的報告，史坦普500指數排名前10的股票，占該指數的權重達29%，對今年漲幅的貢獻度達約70%。

蘋果1月1日以來大漲32%，同期間，羅素2000指數與年初沒有太大變化。小型股今年遭遇多股逆風，包括企業獲利萎縮、數家地區性銀行倒閉，以及跡象顯示經濟即將陷入衰退。面臨這麼多的不確定性，投資人紛紛投向大型科技股以尋找安全。

eToro美股策略師Callie Cox表示：「一家公司的規模可以超越整檔小型股指數，真的非常不可思議，對我來說，這說明小型股被打擊得多慘。」

指數 蘋果 史坦普500

上一則

義對中國出口創榮景的神秘原因為何？非一帶一路

下一則

麥格理Q1狂加碼台積電ADR 躍居第7大股東 老虎也搶進

延伸閱讀

NBA／羅素暗藏「湖人必勝定律」 記者會宣傳代言飲料遭沒收

NBA／羅素暗藏「湖人必勝定律」 記者會宣傳代言飲料遭沒收
史坦普500指數收黑 PacWest重挫 地區性銀行之憂再燃

史坦普500指數收黑 PacWest重挫 地區性銀行之憂再燃
NBA／第一節太客氣？詹姆斯生涯首度「零出手」

NBA／第一節太客氣？詹姆斯生涯首度「零出手」
史坦普：台積電、鴻海等科技業者脫鉤中國 不致拖累信評

史坦普：台積電、鴻海等科技業者脫鉤中國 不致拖累信評

熱門新聞

財政部長葉倫警告，最快6月初，聯邦政府就會面臨無錢償債的危機。分析師擔心，一旦美國債務違約，引發的金融危機不堪設想，可能重創持有美債的銀行業者。(美聯社)

看債限僵局心驚驚 銀行持有的4兆元美債恐變定時炸彈

2023-05-13 13:10
住上海的卞姓男子參觀泰國曼谷的豪華公寓，準備在海外置產。（路透）

海外買房大浪來襲 這裡28.9萬美元買豪華公寓備受中客歡迎

2023-05-07 19:55
矢板明夫表示，近來日本人來台觀光的人數減少，很可能是受到經濟衰退的影響。（Getty Images）

台人一窩蜂赴日…日本人卻不到台灣觀光？矢板明夫點「3大關鍵」

2023-05-13 05:29
武漢一家工廠的工人生產線。(Getty Images)

德媒：中國不太可能再次拯救全球經濟

2023-05-14 15:59
隨著升息環境引發的信用緊縮，加重企業的財務壓力，過去24小時至少有七家公司聲請破產保護。(路透)

信用緊縮害的…美國一天內至少7家企業聲請破產保護

2023-05-15 11:04
全球最大硬木紙漿生產商Suzano正考慮向中國出售旗下產品時，以人民幣結算。 路透

又一家大企業擬改用人民幣 向中國出口產品

2023-05-09 13:09

超人氣

更多 >
銀行活春宮 男女「激戰」還換姿勢 路人不忍了…衝進去開扁

銀行活春宮 男女「激戰」還換姿勢 路人不忍了…衝進去開扁
德州和統會長梁成運 遭中國以間諜罪判無期徒刑

德州和統會長梁成運 遭中國以間諜罪判無期徒刑
LA往返香港 國泰免費機票5/17開搶

LA往返香港 國泰免費機票5/17開搶
曾為胸投保百萬 F奶「波神始祖」葉子楣平胸照流出

曾為胸投保百萬 F奶「波神始祖」葉子楣平胸照流出
Cindy陳潛逃記•系列一／涉詐案Cindy陳逃亡 從墨返中

Cindy陳潛逃記•系列一／涉詐案Cindy陳逃亡 從墨返中