美股新里程碑 蘋果一家公司就比羅素2000指數還值錢

蘋果公司現在的市值大約2.7兆美元，已連續超越羅素2000指數的總市值達兩周之久。(路透)

財經網站MarketWatch報導，根據彭博資訊數據，蘋果 公司的市值已連續兩周超越羅素2000指數 的整體總市值，時間為歷來最長。

蘋果市值在4月27日超越羅素2000指數，並一直保持到周一。這種情況2020年9月1日出現過，但當時蘋果市值超該小型股指數僅一天。

過去兩周，上季財報表現優於分析師預期的蘋果，與羅素2000指數市值的差距持續擴大。蘋果如今的市值大約2.7兆美元，比羅素2000指數2000支個股的總值多出大約1000億美元。這個差距在周一略為縮小，因為蘋果股價當天下跌0.29%到172.07美元，而羅素2000指數漲1.19%到1,761.55。

美股的史坦普500 指數和那斯達克綜合指數今年來強勢走高，分別累漲7%和18%，掩蓋了市場其他角落的疲軟態勢。兩大指數的漲幅有很大一部分來自蘋果、微軟、谷歌母公司Alphabet以及輝達等幾支大型科技股的強勁表現。根據MarketWatch上周的報告，史坦普500指數排名前10的股票，占該指數的權重達29%，對今年漲幅的貢獻度達約70%。

蘋果1月1日以來大漲32%，同期間，羅素2000指數與年初沒有太大變化。小型股今年遭遇多股逆風，包括企業獲利萎縮、數家地區性銀行倒閉，以及跡象顯示經濟即將陷入衰退。面臨這麼多的不確定性，投資人紛紛投向大型科技股以尋找安全。

eToro美股策略師Callie Cox表示：「一家公司的規模可以超越整檔小型股指數，真的非常不可思議，對我來說，這說明小型股被打擊得多慘。」