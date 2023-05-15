Adidas印尼代工廠裁員1400人 當局將約談負責人

阿迪達斯位於印尼的代工廠班那魯工業公司傳出將裁員千名員工，該公司證實此消息，並表示因訂單減少，為了收支平衡，解雇超過10%的員工，共1400人。美聯社

阿迪達斯位於印尼 的代工廠班那魯工業公司傳出將裁員 千名員工，該公司證實此消息，並表示因訂單減少，為了收支平衡，解雇超過10%的員工，共1400人。

CNBC印尼頻道（CNBC Indonesia）報導稱，運動品牌阿迪達斯（Adidas）位於印尼唐格朗（Tangerang）的代工廠班那魯工業公司（Panarub Industry）主任布迪亞托（Budiarto Tjandra ）表示，「必須裁員是因為訂單減少，公司必須管理收入及支出才能生存」。

布迪亞托指出，最近公司共解雇了超過10%的員工，共1400人。報導稱，該公司大量解雇引發能否支付遣散費的疑慮，布迪亞托則強調，裁員是按照規定進行，但不能保證這是最後一次裁員。

班那魯工業公司今年初向媒體表示，2022年一整年共裁員1200人。

布迪亞托說：「希望全球形勢會有所好轉，但我們看到美國有許多銀行已經破產 ，還有各種事情發生，因為我們是做出口貿易，所以（生意好壞）取決於出口目的地國家的經濟情況。」

針對班那魯工業公司大量解僱員工，印尼勞動部長伊達（Ida Fauziyah）今天向媒體表示，將約談班那魯工業公司，並計劃與該公司及負責勞資關係的公部門進行對話，以保障遭裁員員工的權利。

印尼安塔拉新聞社（Antara）報導稱，伊達指出，「通常我們會一起討論如何讓勞工能得到應有權利」。

伊達未否認許多出口導向的鞋業工廠仍在大規模裁員，這是因為來自歐美的訂單正在減少，她並說，有段時間更是連一張訂單都沒有。