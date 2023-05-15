債限談判樂觀 道指中止連跌

交易員評估正在進行的債務上限談判，史坦普500指數小幅上漲。Getty Images

交易員評估正在進行的債務上限談判，史坦普500指數 小幅上漲。

史指上漲12.2點或0.3%至4136.28點。與此同時，道瓊工業平均指數結束連續5天的下跌，上漲47.98點或0.14%至3萬3348.6點。以科技股為主的那斯達克綜合指數表現出色，上漲80.47點或0.66%至1萬2365.21點。

投資 人關注的焦點是債務上限談判；該談判從12日順延到本周。預計拜登總統將於16日接待國會資深領導人。

Globalt Investments策略師布坎南(Keith Buchanan)說，「這是一種等待遊戲。」「每一天過去，每一次順延，每一天都沒有進展，我認為市場將變得越來越難獲得任何真正的影響性。」

財政部長葉倫上周表示，未能就債務上限達成協議將「造成金融混亂」；財政部目前將6月1日定為可能無法履行其義務的最後日期。

然而，葉倫在周末出席日本G7財長會議時進一步暗示美國將可避免違約，「我充滿希望。我認為談判非常樂觀；聽說他們已經找到一些共識。」

投資人消化了帝國製造業調查的5月數據；該調查顯示紐約製造業活動崩潰。數據較4月下降43點至-31.8，遠低於《道瓊》估計的-5。

此外，企業財報季即將結束，但本周一些重點零售商的財報將讓投資人進一步了解消費者狀況。家得寶於16日發布；Target和沃爾瑪將分別在17日和18日發布財報。

伍德(Cathie Wood)的旗艦ARK Innovation ETF上漲2.36%，並在過去8個交易日中連續第7次上漲。

輝達對那指和史指的上漲貢獻最大。First Trust Dow Jones Internet Index Fund上漲1.44%，連續4個交易日上漲。

美國商銀表示，5月下旬的下跌將比夏季的走跌來得更快。

分析師沙特邁爾(Stephen Suttmeier)在最新報告中寫道，「史指在4177-4195附近顯示阻力。兩個看跌的周線燭台線代表在該阻力位附近停滯，增加了5月下跌的風險。」

他補充說：「羅素2000指數成份股占比擴大至52周新低，對羅素2000指數和小型股來說是個很大的風險。」

這位分析師表示，大盤指數新低的類似擴張「將顯示較弱的小型股廣度的蔓延在市值方面正在上升，這將對美股產生更顯著的看跌效應。」

根據晨星每月資金流量報告，4月美國股票 型基金流失約50億元，連續第6個月流出。

尤其是大型價值型基金上個月流出最多，損失69億元。晨星股票策略資深經理研究分析師薩班(Adam Sabban)表示，「隨著成長型股票在2023年反彈，這些基金的動能可能正在減弱。」

但投資人仍有風險偏好，將67億元投入高收益債券基金。這些基金往往會隨著股市上漲而增加資金流動，並隨著股市下跌而流出資金。

晨星發現，投資人還在4月向應稅債券基金投入約230億元，使今年以來流入這些基金的總資金達到950億元。薩班說：「雖然這個數字大幅領先所有類別，但應稅債券基金仍需努力收回其2022年的資金外流。」

說史指一直處於平靜狀態是一種輕描淡寫的說法。Bespoke Investment Group表示，上周史指的30日盤中高低百分比價差達到自2018年10月以來的最低水平。

Bespoke發現，史指在如此窄幅波動後一個月平均上漲2.2%。在6個月和12個月後分別上升5.4%和13.1%。

根據FactSet數據，隨著企業財報季結束，一個顯著的趨勢已經浮出水面：越來越少史指成份股在電話會議上提到通貨膨脹。

根據FactSet檢視3月15日至5月11日的財報，只有278家史指成份股在其第1季財報電話會議中提到通貨膨脹。雖然這個數字高於5年和10年平均水平，但事實上卻是史指企業過去兩年中數量最少。