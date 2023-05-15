信用緊縮害的…美國一天內至少7家企業聲請破產保護

隨著升息環境引發的信用緊縮，加重企業的財務壓力，過去24小時至少有七家公司聲請破產保護。(路透)

隨著升息環境引發信用緊縮，加重企業的財務壓力，過去24小時至少有包含Vice Media在內的七家公司，依據美國破產 法第11章聲請破產保護。

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彭博資訊報導，各家企業苦於為超低利率 時代累積的沉重負債，進行重新談判，需努力應對更高的利息成本，使他們難以為即將到期的貸款和債券再融資。在高利率環境下，他們也面臨更多投資 人和債權人的審查。

數位媒體集團Vice一度是市場寵兒，估值曾達到57億美元，但在經濟充滿不確定之際，卻成為廣告主削減成本的目標之一。Vice 15日向紐約南區法院提交的文件中，所列出的資產和負債，都在5億至10億美元之間。Vice敲定了一項協議，將以2.25億美元把旗下資產賣給包括索羅斯基金管理公司、峰堡投資集團以及門羅資本公司在內的債權人，並讓他們承接龐大債務，同時允許其他競爭對手出價。

擁有超過10億美元明年到期債務的家庭安全公司Monitronics，如今聲請破產保護，助其進行債務重整。事實上，該公司曾在2019年聲請過破產保護。

在沒有支付4月中旬到期的債券票息後，私募股權公司KKR支持的醫療人員部署公司Envision Healthcare，一直在商量關於債務重整的選項。該公司才在去年籌得超過10億美元的資金，但面對高利率的負擔和薪資通膨，仍苦於履行償債義務，只好向德州南區法院聲請破產。

其他同於15日提交聲請破產保護文件的公司包括，英國化學品生產商Venator Materials、石油生產商Cox Operating、Kidde-Fenwal、Athenex。

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