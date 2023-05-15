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紐約州製造數據慘淡 美股早盤平盤震盪

編譯陳苓／綜合外電
投資人評估美國經濟數據和債務上限談判，美股15日早盤平盤震盪。(路透)
投資人評估美國經濟數據和債務上限談判，美股15日早盤平盤震盪。(路透)

投資人評估美國最新出爐的經濟數據和債務上限談判進度，美股早盤走勢膠著，在平盤附近狹幅震盪。

道瓊工業指數早盤跌0.38%、標普500指數跌0.29%、那斯達克指數跌0.15%。費城半導體指數漲0.1%、台積電ADR漲0.2%。

15日公布的紐約州製造業指數暴跌，5月月減43點至負31.8，遠低於道瓊社估計的負5，主要是新訂單和出貨指數重挫，而支付價格攀漲。

拜登總統表示，預定16日會見國會領袖，仍樂觀認為將就調高31.4兆美元的債務上限，達成共識。財長葉倫周末也暗示，美國有望躲過債務違約。她接受華爾街日報訪問時說，對調高債限抱持希望，聽說已在某些方面達成一致。

個股方面，臉書母公司Meta漲0.8%。Loop Capital預料Meta未來營收將更為光明，宣布股票評等從持有升至買進。Loop說，Meta營收的三大逆風（蘋果改變廣告追蹤方式、外匯匯率、短影片Reels過渡期），都是周期性因素，未來將成為順風。

但Loop下調Google母公司字母（Alphabet）股票評等，字母公司股價跌0.4%。

美國鋰礦開採商Albemarle漲3.8%。Baird將Albemarle目標價從222美元調高至288美元，和上周五（12日）收盤價相比，有47%上行空間。

指數 營收 字母

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