三星執董訪美 見馬斯克黃仁勳 將重繪成長藍圖

李在鎔在訪美行程中，會見了約20位產業大咖。(美聯社)

南韓媒體報導，三星 電子執行董事長李在鎔已結束為期22天的訪美之行，並與20多位跨國企業的執行長會面，包括特斯拉執行長馬斯克、輝達執行長黃仁勳、微軟執行長納德拉等人，討論這家南韓最強大財閥的未來成長引擎，例如晶片 、人工智慧（AI ）及生技等議題，可能促使李在鎔重繪三星電子的成長藍圖。

韓聯社與韓國經濟日報報導，李在鎔在4月底隨總統尹錫悅前往美國後，本月12日返抵南韓，在這三周時間，他從美國東岸一路飛到西岸，造訪了美國的生技聚落和資訊科技重鎮矽谷，是李在鎔自2014年來最久的訪美行，顯示他想重新連結受新冠疫情影響的國際人脈，為AI等技術未來成長引擎的藍圖奠定基礎。

李在鎔與Google、微軟、輝達、嬌生、百健、歐嘉隆（Organon）、Flagship Pioneering等公司的執行長會晤。這些科技和生技公司，是全球AI、車用晶片、下一代的通訊晶片、及生技領域的佼佼者。

特別的是李在鎔和黃仁勳的一對一碰面。兩人10日在矽谷一家餐廳會面，據傳討論未來在AI晶片技術和晶圓代工合作以產生綜效，輝達是全球首屈一指的生成式AI繪圖處理器（GPU）設計業者，這場會面提高了輝達下單三星生產高頻寬記憶體晶片（HBM）的市場預期。

李在鎔同日也在矽谷的三星電子半導體研究中心，與馬斯克會晤，為兩人第一次私下會談，之前兩人只在公開場合會面。消息人士說，三星和特斯拉一直在尋求合作，聯手研發全自駕車的晶片等下一代IT技術。產業人士表示，這場會面將為雙方擴大車用晶片合作鋪路。

李在鎔也和納德拉、Google執行長等企業領袖舉行一連串會議，並積極與全球知名的AI學者建立人脈，討論AI的多元應用和未來的合作。三星已視AI為未來成長的關鍵引擎之一。

在訪美之行結束後，李在鎔可能調整三星電子的組織架構，使集團文化更為靈活，以因應最新的產業潮流所帶來的快速變化。部分觀察家也說，李在鎔將利用這次美國行的成果，帶領公司走過資通訊科技產業的不景氣。