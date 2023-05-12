輝能法國打造超級電池廠 馬克宏宣布：來自台灣

法國總統馬克宏（左）今天造訪北部敦克爾克，並在數百人簇擁下正式宣布輝能科技將投資建造「巨型電池工廠」、創造就業，並邀請執行長楊思枏（右）上台，向眾人介紹輝能來自台灣。歐新社

法國總統馬克宏 今天造訪北部敦克爾克，並在數百人簇擁下正式宣布輝能科技將投資 建造「巨型電池工廠」、創造就業，並邀請執行長楊思枏上台，向眾人介紹輝能來自台灣。

第6屆Choose France商業峰會即將於15日登場，馬克宏（Emmanuel Macron）推動不遺餘力，強調法國「再工業化」重要性，並聚焦電動車 等綠色產業。

馬克宏今天延續Choose France熱身行程，下午近4點抵達北部臨海城鎮敦克爾克（Dunkerque）。這個選擇並非偶然，他不僅造訪歐洲最大的鋁工廠，更在各界引頸期盼下，於廠房正式宣佈輝能集團的到來。

馬克宏在上百名鋁廠員工的簇擁下發表演說。他首先說道：「第一個好消息、最重要且最重大的，就是輝能科技，謝謝執行長楊先生，我們能給他掌聲嗎？」

馬克宏詢問楊思枏在哪裡，並給予時間讓民眾致上掌聲。接著馬克宏發現楊思枏在人群後面，BFM電視台（BFM TV）等媒體此時也將鏡頭帶到人群中看似有些驚訝的楊思枏。

馬克宏介紹：「輝能是個總部在台灣的大型亞洲集團，投資者來自整個區域，將打造電池超級工廠。」

接著馬克宏也不忘介紹在楊思枏身後的法籍國際發展執行副總諾曼德（Gilles Normand），稱讚「團隊工作非常傑出」。

此時兩人已努力穿越人群來到馬克宏身邊，眾人再次報以掌聲。

馬克宏輕指著楊思枏的手臂說：「一年前，在凡爾賽我坐在他們身邊，他們向我展示電池技術，非常創新，他們也信守承諾考慮法國。如今一年的努力後，輝能宣布52億歐元（約56億美元）的投資，打造巨型電動電池工廠，以及3000個工作機會。」

除輝能設廠外，馬克宏也藉機宣布安諾集團與中國鋰電池製造商XTC新能源材料公司同樣在敦克爾克15億歐元的投資。

根據法規，2035年起，歐洲販售的新車必須全為電動車。歐洲電動車發展前景看好，需求大增。作為目前全球唯一成功量產固態鋰電池公司，輝能科技收到歐洲多國提出的邀請。

輝能最後選擇在敦克爾克港附近落腳，打造電池「超級工廠」（gigafactory）。計畫規模之大，法國籍歐洲議會議員、歐洲議會環境委員會主席坎芬（Pascal Canfin）稱為「XXL的綠色產業」。也是法國含輝能在內4座電池工廠中最具野心的。

除馬克宏外，來自所在地上法蘭西大區（Hauts-de-France）的內政部長達馬南（Gerald Darmanin）和能源轉型部部長帕妮兒魯納歇（Agnes Pannier-Runacher）也陪同前往。日前出席世界台灣商會聯合總會巴黎會議致詞的產業權理部長勒斯鳩（Roland Lescure）等人也在場。

昨天馬克宏呼籲歐盟環境法規「暫停」，言論引發爭議。他今天表示，是不希望在「歐盟綠色協議」上路後再增加新的環境法規，希望保持「穩定」。

另外，法國將退休年齡從62延至64歲的年金制度改革抗議仍未停歇，今天有大批民眾聚集周邊示威。當局出動大批警力、嚴格動線管制，避免情勢擦槍走火。

馬克宏則在演說中表示改革是為了更具競爭力，即使「不受歡迎」也將「承擔責任」，「若想要更有競爭力，就應該多工作一點」。

輝能科技今天上午才鬆口正式宣布將於法國設廠，是輝能在海外第一家、也是最大的工廠。據路透報導，楊思枏向媒體稱「我們不再是一間台灣公司」，一度引發熱議。