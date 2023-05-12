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SVB有如2008年的貝爾斯登？美銀策略師：有詭異雷同點

編譯湯淑君／綜合外電
如果鑑往可知來，從最近美國股、債市對矽谷銀行（SVB）倒閉的反應來看，恐怕是凶兆，令人與2008年美國第一個倒下的投資銀行貝爾斯登產生聯想。(美聯社)
如果鑑往可知來，從最近美國股、債市對矽谷銀行（SVB）倒閉的反應來看，恐怕是凶兆，令人與2008年美國第一個倒下的投資銀行貝爾斯登產生聯想。(美聯社)

如果鑑往可知來，從最近美國股、債市對矽谷銀行（SVB）倒閉的反應來看，恐怕是凶兆：與2008年投資銀行貝爾斯登（Bear Stearns）垮下後的情況如出一轍。

財經網站MarketWatch報導，自從SVB不堪儲戶擠兌而崩潰，成為美國今年第一家倒閉的銀行至今，美股標普500指數已上漲7%，那斯達克綜合指數這兩個月來的漲幅更達到10%。

對照下，2008年3月貝爾斯登倒閉、被迫賤價賣給摩根大通（JPMorgan Chase）後，標普500指數在接下來兩個月上漲11%，那斯達克綜合指數躍漲15%。

市場對SVB與貝爾斯登反應的異同

兩相對照，相似處令人毛骨悚然。當年貝爾斯登倒下並且被收購後，美國金融動盪並未因此止息；事實上，貝爾斯登只是2008年美國金融業第一張倒下的骨牌，同年9月雷曼兄弟倒閉，掀起令人談之色變的全球金融海嘯。

由美銀（BofA）策略師哈奈特領導的團隊在研究報告中寫道：「一如當年，債市和科技股領漲，漲勢持續十周，直到第3季才逆轉。但有別於當年的是，防禦型股表現超越景氣循環股，因為不動產投資信託（REITs）、銀行股、能源股、小型股目前都被蓋上『硬著陸』烙印。」

2023年情況應該沒2008年那麼糟

當然，2023年情況看來不像2008年那麼糟，那年標普500指數崩跌38%。

美銀策略師指出，倘若今年經濟衰退來襲，將擊倒債市和科技股，和2008年情況一樣；但失業人數一旦降低，對景氣循環股來說，反而可能是「買進」訊號。

至於美國債限之爭，金融市場大致不受其擾。美銀策略師舉英國前例說：「如果政治歌舞伎最後的戲碼是『規避風險』，那麼聯準會（Fed）量化寬鬆（QE）就會出招，就像去年10月英國央行那樣。」

去年英國前首相特拉斯提出「迷你預算」案，內含激進減稅措施，卻未交代財源從何而來，引發英國公債殖利率飆升、英鎊急貶，那波金融動盪迫使英國央行介入，買進較長期公債，風暴才告平息。

指數 英國 SVB

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