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美元走強 有望實現近兩個月來最大漲幅

編譯黃淑玲／綜合外電
美元。（路透）
美元。（路透）

美元兌六種主要貨幣的美元指數（DXY）11日上漲0.57%，收在102.058，攀上逾一周以來高點。路透說，在一系列經濟數據促使市場重新評估全球貨幣政策前景之後，交易員尋求避險。

彭博資訊則是分析，美國的經濟放緩、政府債務上限僵局以及區域銀行償付能力等因素，令市場擔憂，推升了避險需求，美元有望實現近兩個月來最大漲幅。

另外，英國央行將政策利率上調25個基點（1碼），並表示可能需要進一步升息以減緩通膨後，英鎊下跌。

上周美國初領失業救濟金人數躍升至一年半以來的最高水準，代表隨著需求放緩，美國勞動力市場出現裂痕，這可能為美國聯準會（Fed）下個月暫停進一步升息留下空間。

隨著需求降溫，美國通膨壓力也在減弱。勞工部11日公布的其他數據顯示，4月生產者物價指數（PPI）僅小幅反彈；扣除糧食和能源的核心CPI年比上升3.2%，為兩年最小升幅。

Convera駐華府的高級市場分析師Joe Manimbo說：「我認為，通膨雖然降溫，但仍處於高水準，市場現在開始重新思考聯準會的降息前景。如果市場排除了降息的可能性，美元就會受益。這種情況下，美元可以在更長時間內保持其收益率優勢。」

在美國的最新經濟數據發布之前，中國方面有更多數據證明其在疫情之後的復甦乏力。多倫多Silver Gold Bull外匯和貴金屬風險管理總監Erik Bregar表示，中國的經濟數據有點令人吃驚。市場因而有一種需要更廣泛避險的反應，投入諸如美元這類更安全的押注，或解除一些風險較大的押注。

FedWatch的資料顯示，美國聯邦基金利率期貨交易員仍預期聯準會將暫停升息，並在9月降息。目前美國聯邦基金利率介於5%到5.25%區間。

降息 利率 聯準會

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