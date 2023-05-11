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受迪士尼拖累 道指連跌四日

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受迪士尼拖累 道指連跌四日

記者張大仁／即時報導
道瓊工業平均指數和史坦普500指數下跌，受迪士尼拖累，且對區域性銀行的擔憂持續存在。美聯社
道瓊工業平均指數和史坦普500指數下跌，受迪士尼拖累，且對區域性銀行的擔憂持續存在。美聯社

道瓊工業平均指數和史坦普500指數下跌，受迪士尼拖累，且對區域性銀行的擔憂持續存在。

史指下跌7.02點或0.17%收4130.62點。道指下跌221.82點或0.66%收3萬3309.51點，連續第四日下跌。那斯達克綜合指數上漲22.06點或0.18%收1萬2328.51點。

前一天迪士尼公布第2財季業績，股價下跌8.73%。雖然更高的價格幫助迪士尼的串流媒體部門縮小虧損，但對用戶成長造成沉重打擊。該公司還宣布，隨著從其串流媒體平台上刪除更多內容，它將承擔15億至18億元的減值費用。

投資人對區域性銀行的擔憂再次升溫。 最新一家陷入困境的銀行PacWest Bancorp在最新監管文件中表示，在5月5日當周存款下降了9.5%。PacWest股價大跌22.7%，該行表示，它可以獲得150億元的即時流動性，如果需要的話。

Certuity聯席投資長克萊默(Dylan Kremer)表示：「投資人現在關注的是經濟背景和流動性，以及與利率和通膨的對比。」「PacWest有點陷入區域銀行業危機和債務上限懸而未決的脆弱情緒。這是兩者的結合。」

評量批發物價的生產者物價指數(PPI)在4月按月上漲0.2%。接受《道瓊》調查的經濟學家估計上個月PPI上漲0.3%。10日公布的消費者物價指數(CPI)報告顯示通膨同比成長4.9%，低於預期。

勞工部表示，截至5月6日當周首次申請失業救濟金人數增加2.2萬人，達到26.4萬人，為2021年10月30日以來最高。

Oanda資深市場分析師莫亞(Ed Moya)表示，「華爾街並未對PPI和初請失業金人數感到意外。隨著供應鏈正常化，生產者物價預計將繼續下跌，而失業救濟人數上升進一步證明勞動市場正在放緩。」

高盛表示，「綠色資本支出」將成為「未來十年全球基礎設施的主要驅動力」。

高盛在本周的報告中表示，它認為「需要跨產業的全面方法，為整個綠色資本支出供應鏈提供實現這些目標的機會。為了刺激額外投資，我們認為需要三個C：協作、全面關注和企業回報。」

該公司估計，在這十年中，每年的綠色資本支出為6兆元，平均每年增加2.8兆元，以支持淨零、基礎設施和清潔水目標。

Alphabet股價飆升4.31%，接近8月以來的最高水平。

這家搜索巨頭在其開發者大會上公布一系列人工智慧(AI)功能後，股價上漲。許多華爾街人士稱讚這些新工具是該公司在AI領域占有導地位的令人欣慰的標誌。

由於投資人看好AI和科技業，該股今年來已上漲超過32%。

高盛建議善用Progressive股票近期下跌的機會，將該股加入了其US1最佳買入評級美股名單。

分析師珊克(Joshua Shanker)在最新報告中寫道：「我們認為，卓越的執行力和更合理的競爭環境相結合，將使Progressive能夠實現保費成長和獲利率，這是一個具有挑戰性的平衡。」

Progressive每月公布其財務業績，5月17日將發布下一次財報。

這家保險公司股價本季下跌近7%。今年以來仍上漲超過2%。

摩根大通表示，航運放緩可能已接近底部，這意味著近期工業類股的表現可能會繼續。

分析師歐森貝克(Brian Ossenbeck)在給客戶的報告中將JB Hunt從中性調升至加碼，「現貨卡車裝載率動能最近才觸及周期底部。該指標是運輸股的最佳領先指標；我們相信隨著卡車運力逐漸開始退出市場，這個關鍵拐點將持續下去。」

他還升評Norfolk Southern，該公司仍在努力應對今年稍時俄亥俄州火車出軌的後果，「該公司要恢復公眾信任還有很長的路要走，但該股的交易價格較CSX大幅折讓，預計運輸網絡流動性的改善將在下半年出現。」

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