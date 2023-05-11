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經濟數據顯示降溫跡象 美股早盤跌逾300點

編譯易起宇／綜合外電
美股早盤大跌逾300點，經濟數據顯示勞動市場和物價通膨出現降溫跡象。(路透)
美股早盤大跌逾300點，經濟數據顯示勞動市場和物價通膨出現降溫跡象。(路透)

美股11日早盤開低走低，美債價格上漲，經濟數據暗示勞動市場和物價通膨出現降溫跡象，引發投資人加碼押注聯準會（Fed）將在年內暫停升息。

道瓊工業指數11日早盤下跌341點，或1%；史坦普500指數和那斯達克指數則分別下跌0.5%和0.2%；費城半導體指數下跌0.7%；台積電ADR大跌逾2%。

迪士尼表示，旗下串流服務Disney+上季流失400萬訂戶，導致該公司早盤股價重挫逾8%。Google母公司字母則發表了最新人工智慧（AI）工具，拉抬早盤股價大漲逾4%。

勞工部11日公布的上周初領失業救濟金人數為26.4萬人，比前一周增加2.2萬人，攀抵2021年10月來的最高水準，顯示勞動市場已逐步降溫。

同日發布4月份的生產者物價指數（PPI）則比前一個月增長0.2%，不及經濟學家預期的0.3%，加上10日發布的消費者物價指數（CPI）升幅也比前一個月下降，反映美國物價通膨問題已逐漸改善。

地區銀行股則持續下挫，KBW地區銀行股指數早盤下跌約1.7%。西太平洋金控（PacWest）表示上周存款銳減9.5%，導致該銀行早盤股價大跌逾20%。

指數 股價 勞工部

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美經濟降溫訊號再添2例 PPI續緩 初領失業金人數增加

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