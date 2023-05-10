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今年不加薪 微軟宣告凍漲薪資 但AI資本支出持續增加

編譯黃淑玲／綜合外電
微軟（Microsoft）全職員工薪資，今年不準備調升。（路透）
微軟（Microsoft）全職員工薪資，今年不準備調升。（路透）

微軟（Microsoft）執行長納德拉（Satya Nadella）10日以電子郵件通告員工，今年全職人員薪資將不會調升，高階主管的績效紅利也會比去年明顯減少，主要是為因應經濟情勢，以及公司致力在人工智慧（AI）領域投資

美國財經媒體CNBC報導，由於營收成長放緩、客戶減少開銷，微軟凍漲薪資的行動符合努力撙節開支的方向。今年1月，微軟宣布將裁掉1萬個工作職位，亦即約5%的人力。Google母公司字母、亞馬遜、臉書母公司Meta與多家科技公司，也都在最近幾個月縮編。

去年美國通膨嚴重，微軟以將近兩倍的預算，提高特定員工的福利與股票分配，但今年這些都將回歸正常。

納德拉在電郵中寫道：「今年我們維持紅利與股票獎勵，但是將不會像去年那樣超額支應，而會回到我們的歷史平均」。他也表示，高階主管的績效紅利跟去年比較，會顯著減少。

微軟財務長胡德（Amy Hood）上個月說，本季營收年增率將由上季的7.1%降為6.7%，營業支出的增加則會由上季的7.4%，大幅下降到低於2%。可見微軟卯足全力省錢。

納德拉告訴員工，微軟將努力在成長中的AI市場營利，「我們很清楚了解，我們在AI全新時代協助引領主要平台的變革。周遭競爭很多、充滿動能，同時又面臨全球經濟大環境的不確定」。

微軟1月宣布加碼數十億美元投資新創公司OpenAI。OpenAI爆紅的聊天機器人ChatGPT依賴微軟的Azure雲端服務來運作，提供諸如GPT-4的大型語言模型（LLM）來讓微軟和多家其他公司應用程式（app）功能更為強大。

胡德上月表示，由於持續投資強化Azure的AI架構，微軟的資本支出將會逐季增加。

微軟 AI 投資

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