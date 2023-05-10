CPI低於預期 那指大漲逾1%

那斯達克綜合指數收高，因通膨報告低於預期，投資人轉向科技股。(Getty Images)

那斯達克綜合指數收高，因通膨報告低於預期，投資人轉向科技股。

以科技股為主的那指上漲126.89點或1.04%收1萬2306.44點。史坦普500指數上漲18.47點或0.45%收4137.64點。道瓊工業平均指數小幅下跌30.48點或0.09%收3萬3531.33點。

4月消費者物價同比上漲4.9%，低於《道瓊》調查經濟學家預期的5%漲幅。環比通膨符合預期，4月成長0.4%。

報告發布後，美國國債殖利率 暴跌，進一步支撐了一直擔心利率上升會扼殺經濟成長的股市。2年期國債殖利率下跌約11個基點至3.91%，而10年期國債利率下跌8個基點至3.44%。

Oanda資深市場分析師莫亞(Ed Moya)說，「由於這份報告顯示住房價格仍處於高點，人們對通貨緊縮過程保持樂觀的態度很高，這只是意味著我們看到的租金價格落後應該會在幾個月內開始實質地顯示出來。」「未來幾個月通膨率應該會繼續下降，但考慮到勞動市場的強勁，要回落到2%會困難得多。」

由於與經濟聯繫最密切的周期性股票走低，整體市場漲幅受到抑制。Nike和開拓重工等股票收低，因為部分投資人認為通膨正在放緩，是因為衰退迫在眉睫或已經到來。

Airbnb和Twilio在公布疲軟的財測一天後分別下跌10.92%和12.64%。電動車製造商Rivian上漲1.8%，前一天該公司公布的虧損小於預期。財報季將繼續，迪士尼和Robinhood在盤後公布財報。

但是，即使最新跡象顯示4月通貨膨脹率環比下降，但華爾街似乎對引發全面反彈持謹慎態度。

Amherst Pierpont首席經濟學家史丹利(Stephen Stanley)表示：「隨著核心通膨每月都沒有放緩，達到FOMC對今年預測的可能性正在降低。」「所以我認為，這不是一個鴿派的結果。」

交易員還關注美國債務上限的最新進展，因為人們越來越擔心在6月1日之前可能無法達成協議，這是財政部認為美國可能違約的最早日期。拜登總統在9日美股收盤後與國會領導人舉行了一次重要會議，但兩黨領導人的評論顯示沒有取得什麼進展。拜登和國會領導人將於12日再次會面。

谷歌母公司Alphabet上漲4.1%，因為這家搜索巨頭發表了新的小工具和有關其生成人工智慧(AI)工具的詳細訊息。

在加州山景城舉行的I/O開發者大會上，谷歌展示了Pixel 7a Android手機。該公司還取消了其對話聊天機器人Bard的等待名單，並為其搜索業務和線上辦公套件展示了全新的AI產品。

First Citizens BancShares上漲7.45%，這家北卡羅來納州的銀行發布了自3月收購倒閉的矽谷銀行 資產以來的第一份財報。First Citizens在矽谷銀行破產清算後以折扣價收購了價值約1070億元的資產。該銀行的收購稅後初步收益為98.2億元。

這使該銀行的利潤大幅增加，至少在一季內是如此。First Citizens表示，其第1季淨利95.2億元，高於第4季的2.57億元。

First Citizens CEO賀丁(Frank Holding)在財報聲明中表示，「由於矽谷銀行為企業帶來的巨大優勢，包括卓越的人才和專業知識、巨大的規模、地域多樣性和對客戶有意義的解決方案，我們有信心繼續為股東創造長期價值。」

銀行股表現不佳，因為市場回吐早盤的漲幅。

高盛下跌0.68%，而美國商銀下跌1.23%。SPDR S&P Regional Banking ETF下跌0.96%，PacWest Bancorp下跌0.49%。

WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD)上漲2.37%，為 3月以來的最佳單日表現。RingCentral和Q2領漲該基金，分別上漲14.34%和 10.18%。

監管文件顯示，美國紐約南區檢察官辦公室聯繫卡爾伊坎(Carl Icahn)的企業集團伊坎企業(Icahn Enterprises)，要求該公司提供尋求有關公司治理、資本化、證券發行、股息、估值、行銷資料和稀釋後股利等訊息，該公司大跌15.14%。