Fed抑制通膨有成 4月CPI年增4.9% 低於預期

生活成本可望降低。(美聯社)

廣受關注的消費者通膨指標在4月上升，不過上升的速度為今年之後生活成本走低提供了一線希望。

根據勞工部 報告，衡量廣泛商品和服務成本的消費者物價指數 (CPI)本月上漲0.4%，與《道瓊》估計一致。但較去年同期成長4.9%，略低於5%的估計。

剔除波動較大的食品和能源類別後的核心CPI較上月上漲0.4%，同比上漲5.5%，均符合預期。

住房、汽油和二手車的上揚推高了CPI，但在一定程度上被燃料油、新車和國內食品價格的下跌所抵消。

金融市場的反應積極，美國國債殖利率 走低，期指轉漲。

LPL Financial首席全球策略師克羅斯比(Quincy Krosby)表示：「今天的報告證明Fed抑制通膨的行動正在奏效，雖然速度比預期的要來得慢。」「但對金融市場來說，這個通膨數據是一個淨利多。」

雖然Fed努力壓低物價，但通貨膨脹一直持續存在。從2022年3月開始，Fed已連續升息10次，累計升息5個百分點，基準借款利率升至近16年來的最高水平。

在2022年6月達到9%左右的峰值之後，CPI就已大幅降溫。然而，通膨率仍遠高於Fed 2%的年度目標。

在Fed官員評估下一步利率行動之際，CPI報告提供了通膨方面的好消息和壞消息。

占CPI權重約三分之一的住房成本增加了0.4%，比一年前增加了8.1%。本月漲幅較前幾個月有所下降，但仍代表關鍵的通膨驅動因素正在上升。

與此同時，二手車和卡車價格上漲4.4%，扭轉了近期的跌勢。不過，食品價格持平，而能源指數上漲0.6%，主受汽油上漲3%的提振。

在勞工統計局用來計算食品價格的6個雜貨指數中，有4個下降。例如牛奶下跌2%，是2015年2月以來的最大單月跌幅；過去一年食品指數中漲幅最大的雞蛋價格下跌1.5%，年漲幅降至21.4%。

勞工統計局的另一份報告顯示，經通膨調整後的實際勞工平均時薪在4月上漲0.1%，但仍較一年前下降0.5%。

根據CME Group聯邦基金期貨市場定價的FedWatch追蹤器，在CPI報告發布後，交易員將Fed在6月會議上升息的可能性降低至20%。