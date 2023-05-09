傳奇投資家朱肯米勒：美處於衰退邊緣 經濟將硬著陸

朱肯米勒說，AI已真正落實，可能跟網際網路一樣有影響力。(路透)

傳奇投資 家朱肯米勒（Stan Druckenmiller）表示，美國經濟瀕於衰退的邊緣，他預測將出現「硬著陸」。

這位杜肯家族辦公室（Duquesne Family office）創辦人在Sohn投資會議上表示，經濟轉壞的情況本季就會發生，甚至比他原本預期更早。他表示，零售銷售下降和美國地區性銀行的動盪，促使他加快對經濟衰退的預測。

朱肯米勒說：「我並非預測會出現比2008年更糟糕的情況，然而，為要成為一個優良的風險管理者，「若不以開放去面對一些非常嚴重的情況，那就太天真了」。

他將「硬著陸」定義為失業率超過5％、企業獲利下降至少20％，以及破產率上升。

朱肯米勒曾擔任富豪索羅斯基金經理人超過十年。他表示，現在是做經濟預測的一個艱難時機，而且提不出什麼「好打的球」。他自己的股票 投資組合既不偏多也不偏空，並建議股票避險基金暫且保守一些。

他表示，「接下來的幾年中，你會有難以置信的機會。在產業間有很大差異，只需維持資本，直到機會出現。」

考量到美國國債的交易和聯邦基金利率很有關係，朱肯米勒表示，暫不考慮這類資產。他做空美元，但表示部位不大。朱肯米勒也持有黃金和白銀。

隨著美國經濟從衰退中復甦，他預測銅、房地產業、生技和專注於人工智慧 的公司可能是龐大的受益者。

朱肯米勒持有輝達（Nvidia）和微軟的股票。他說：「AI已真正落實，可能跟網際網路一樣有影響力。」他預言人工智慧（AI）最終可能孕育市值1,000億美元的公司。

朱肯米勒長年抨擊聯準會（Fed）的寬鬆貨幣政策和美國政府的財政政策，尤其是最近經濟擴張的幾年裡。

朱肯米勒表示，與前幾個經濟周期相比，政策制定者留給自己的施展空間更小了。他說：「我們基本上浪費了所有的彈藥。」