朝野債限談判沒進展 拜登：「絕對確定」不會倒債

美國總統拜登（中）與眾院議長麥卡錫（左）及參院民主黨領袖舒默（右）等人周二在白宮商談債限問題。(美聯社)

拜登 總統與共和黨 籍眾議院議長麥卡錫周二在白宮 會晤，討論如何避免債限危機，雙方各執己見，沒能取得任何突破性進展，但同意周五繼續談。拜登會後表示，「絕對確定」美國不會發生債務違約 ，他並不排除提高短期舉債上限。

稍早之前，麥卡錫在白宮外告訴記者，兩黨最高階政治人物見面逾一小時，「每個人重申了他們的立場，沒有新動向」。

共和黨眾議員要求大幅削減開支，以交換調高聯邦政府債限。拜登和民主黨議員則堅持無條件提高，他們指責共和黨不負責任，財政部現金恐於6月就要耗盡，那可能意味債務違約，引發金融崩潰和經濟衰退。

沒有任何一方提出能贏得足夠票數通過國會兩院的方案。有部分議員建議，暫停或短期提高債限直至9月底，以便有更多時間進行談判。

雖然周二的會談了無進展，但為未來數周將主宰美國政治且可能在全球金融市場引發恐慌的談判奠定了基礎。

拜登說，他完全確定美國不會違約，也改變先前說法，表明他正考慮動用憲法第14條修正案，以避免違反舉債上限。拜登還說，如果談判到最後關頭，他會留在國內直至問題解決，也就是說，他原訂飛往日本廣島參加5月19-21日七大工業國組織（G7） 峰會的行程有可能取消。

美國並非唯一設有債限的國家，但根據美國有線電視新聞網（CNN）的報導，卻是唯一經常因此瀕臨政治和經濟危機的國家。

智庫Atlantic Council助理主任Mrugank Bhusari指出，很少有國家對公共借貸設有上限，正因為這可能成為政治邊緣戰略（brinkmanship）的工具。

1939年，美國國會首度設定債限是450億美元，大約比當時的聯邦債務總額高出約10%。自那時起，美國經濟大幅擴張，借貸也是。聯邦債務增加到2022年的30.9兆美元。根據國際貨幣基金的資料，2021年美國政府一般債務與國內生產毛額（GDP）的比率約為128%。這表示國會不得不經常介入。自1960年代以來，美國國會已78次提高或修改債限，以便政府能繼續支付帳單。

除美國外，已開發經濟裡僅丹麥也對政府借貸設有絕對金額的限制。但丹麥債限故意設得很高。該國政壇人士領會到，一個小國不能經常發生會嚇到投資人的政治僵局。丹麥僅在2010年調高過一次債限，增加約一倍以因應2008年金融危機的經濟後果。但最終並無必要，因舉債遠低於上限。

Bhusari說，選擇設債限的國家，多半不用名義價值而是用債務占GDP的比率。他們也允許更大的彈性，不讓債務違約有機會發生，例如馬來西亞、納米比亞和巴基斯坦。