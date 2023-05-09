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關注通膨債限 股指全面收跌

美國製造業繁榮 機具、鋼鐵及卡車銷售激增

編譯任中原／綜合外電
由於美國正興起增廠潮，營建設備、鋼鐵、建材等相關產業同步受惠，例如營建設備商卡特彼勒第1季營收比去年同期激增17%，獲利增加26%。 路透
由於美國正興起增廠潮，營建設備、鋼鐵、建材等相關產業同步受惠，例如營建設備商卡特彼勒第1季營收比去年同期激增17%，獲利增加26%。 路透

由於美國正大量增建工廠，帶動營建設備、卡車、鋼鐵、建材及營建軟體銷售同步激增。

全美3月營建支出比2月增加0.3%；民間非住宅營建支出增加1%，靠的是製造業相關營建支出增加4.6%。

卡特彼勒（Caterpillar，又稱開拓重工）第1季營收比去年同期激增17%，獲利增加26%；北美市場機械及引擎銷售額增32%，抵消中國大陸銷售額減少，及其他海外市場成長減緩的利空。執行長Jim Umpleby表示，「市場情況良好，2023年業績可能比原先預估更好」。

Nucor鋼鐵公司的鋼樑、倉庫鋼架、升降門及其他企業用鋼材，銷售持續熱絡，使第1季鋼材業務獲利比去年同期激增42%，達9.71億美元。執行副總裁Chad Utermark表示，「來自半導體廠、電動車裝配及電池廠的訂單增加」。

Rockwell Automation公司銷售量及售價雙升，使第1季營收增加26%，營業利潤率提高逾5個百分點，達21.3%。需求來自電動車及半導體新廠，再生能源設施，及傳統能源業者的減排需求。公司並將今年預估核心營收成長率從13%提高到17%。

Paccar重型卡車公司第1季交車51,100輛，比去年同期增加19%；銷售額更增加37%，獲利增加逾2倍。公司表示全年訂單已經滿檔。

柴油引擎公司Cummins第1季營收及獲利都超出預估，並預測今年營收及獲利將增加15%~20%。公司並表示，引擎需求非常強勁。

營收 電動車 利潤

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