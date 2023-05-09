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關注通膨債限 股指全面收跌

中國經濟數據亮眼 人民幣為何又跌到逼近7

關注通膨債限 股指全面收跌

記者張大仁／即時報導
拜登總統與眾議院議長麥卡錫就債務上限進行會談。(美聯社)
拜登總統與眾議院議長麥卡錫就債務上限進行會談。(美聯社)

由於投資人準備好迎接本周發布的關鍵通膨報告以及美國債務上限的進展，美股收低。

史坦普500指數下跌18.95點或0.46%至4119.17點。那斯達克綜合指數下跌77.36點或0.63%至1萬2179.55點。道瓊工業平均指數小跌56.88點或0.17%至3萬3561.81點。

拜登總統9日下午與眾議院議長麥卡錫就債務上限進行會談。雙方都警告這次會議只是一次對話機會，不太可能在提高債務上限方面取得最終進展。麥卡錫要求將提高債務上限的協議與削減開支掛鉤；拜登則堅稱提高債務上限是沒有商量餘地的。

財政部長葉倫8日表示，未能提高債務上限將是一場「經濟災難」，監管機構尚未推出任何限制放空地區銀行股票的政策。

Oanda資深市場分析師莫亞(Ed Moya)表示：「在白宮達成債務上限談判結果以及通膨是否非常棘手之前，華爾街不願採取任何重大立場。」「銀行壓力不會消失是無庸置疑的，因為貸款條件繼續收緊，存款準備金率將上升，這將導致貸款減少和經濟疲軟。」

經過動盪的交易後，PacWest收盤上漲2.35%。由於對銀行業的持續擔憂，SPDR史坦普區域銀行業ETF(KRE)下跌0.43%。

Lucid、PayPal和Skyworks在發布上季財報後收跌。與此同時，由於強勁的財報和樂觀的財測，Palantir上漲23.39%。

交易員還期待定於10日發布的4月消費者物價指數(CPI)報告和11日發布的生產者物價指數(PPI)報告，以了解有關通膨路徑的最新數據。接受《道瓊》調查的經濟學家預計，4月通脹環比成長0.4%，同比成長5%。剔除波動較大的食品和能源成分的核心物價預計上漲0.4%。

Redburn建議投資人應該考慮買進Spotify，Spotify是重塑每個產業的「顛覆人工智慧的贏家」。

可以肯定的是，人工智慧(AI)對版權所有者和音樂唱片公司構成一些重大威脅，Redburn預計其中許多個體將遭受市占率下降，因為某些國家希望減少版權法以促進創新。

但是，分析師波斯圖拉(Agnieszka Pustula)表示，對於Spotify來說，機會似乎大於弊端。她預期公司與「唱片公司協調以辨別侵權行為，同時尋找使用AI來強化獨立藝術家創造力的方法」。

她說，「至於Spotify，我們看到的機會多於威脅。」「音樂市場的碎片化減少了它對主流音樂品牌的依賴，並為Spotify提供了機會，可以充當獨立內容的整合器，向AI開發者提供授權。」

華爾街交易量偏低。追蹤史指的SPDR S&P 500 ETF Trust(SPY)成交量還不到30天平均交易量的三分之一。8日也是交易量低的一天，SPY交易量僅有5004萬股，為11月25日以來最低的一天，當時的交易量僅有3054萬5430股；當時正逢感恩節假期過後的半天交易時間。

Bernstein表示，AI的改進可能會徹底改變微軟的業務，並使該公司的雲端收入翻倍。

分析師莫爾德勒(Mark Moerdler)表示：「雖然現在模擬這種轉型對微軟財務的全面影響還為時過早，但創造收入機會非常大，收入、獲利和自由現金流的上升空間將很大。」

美國商銀技術研究策略師沙特邁爾(Stephen Suttmeier)表示，圖表分析人士觀察到的訊號顯示，股市氣候正在變得更加正向。他說，史指可能在5月跌至4048-4039點，但在3970點和3800點有穩固支撐。

報告指出，如果史指反彈至4195點上方，「擔心錯過反彈」可能會史指推高至4325點，從長遠來看，史指甚至可能在2024年2月至3月攀升至4600-4900點。報告引用「來自黃金交叉線、Net Tab、Farrell Sentiment、每周全球漲跌線、NYSE交易廣度推力和12個月移動均線(MA)上方交叉線的看漲訊號」。

指數 Spotify AI

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