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世行行長：中國陷入債務重組僵局

特派記者賴錦宏／北京即時報導
世界銀行行長馬爾帕斯。（新華社）
世界銀行行長馬爾帕斯。（新華社）

世界銀行行長馬爾帕斯（David Malpass）說，在重組發展中國家的債務方面，中國致力於讓所有債權人都能協調一致，但目前來看仍是一個僵局。中國是桑比亞等低收入國家最大的債權國，這些國家都已陷入債務困境，債權重組問題十分迫切。

將於本月底卸任的馬爾帕斯8日在接受彭博電視台採訪時說，就中國在協調各債權人取得一致立場的進展而言，中國還沒有擺脫僵局，「缺乏進展的情況令人沮喪」。

上個月在國際貨幣基金和世界銀行春季會議上舉行的全球主權債務圓桌會議，世界銀行與國際貨幣基金和20國集團東道主印度是聯合主席。

馬爾帕斯說，圓桌會議的參與者正計劃舉辦一次研討會，以解決長期存在的問題。中國作為最大的主權貸款國，仍未表示願意承擔貸款損失。他認為，「為了達成重組協議，中國必須把這個問題擺到桌面上。」

一般來說，如果要進行國家債務重組，債權人必須同意降低貸款利率、延長貸款期限或取消部分債務。 《紐約時報》中文網說，過去三年，中國面臨各種國內經濟困難，一直不願承擔債務損失，並要世界銀行等其他貸款機構來負擔。但在這個問題上，所有債權人一直無法達成共識。

根據國際貨幣基金（IMF）的數據，70個低收入國家面臨總計3260億美元的債務負擔，其中一半以上已經陷入或臨近陷入債務困境，包括尚比亞、伊索匹亞和迦納。 IMF總裁格奧爾基耶娃說，這些國家的最大債權人多數是中國，比如尚比亞需要重組的債務中約75%的債權人就是中國。

不過，奧爾基耶娃日前接受彭博採訪時認為，中國正在轉變思路，思考如何協助無法償還債務的國家重組債務．這顯示可寄望這個世界第二大經濟體，會救濟陷入困境的國家。

重組 貸款 低收入

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