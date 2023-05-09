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又一家大企業擬改用人民幣 向中國出口產品

編譯林奇賢／綜合外電
全球最大硬木紙漿生產商Suzano正考慮向中國出售旗下產品時，以人民幣結算。 路透
全球最大硬木紙漿生產商Suzano正考慮向中國出售旗下產品時，以人民幣結算。 路透

全球最大硬木紙漿生產商Suzano正考慮向中國出售旗下產品時，改以人民幣結算，是美元在大宗商品市場的主導地位下降的最新跡象。

Suzano執行長沙爾卡（Walter Schalka）接受彭博資訊採訪時表示，人民幣的重要性正在提升，而中國當地規模較小的客戶也開始要求用人民幣進行交易。

中國是全球最大的大宗商品購買國，Suzano售出的紙漿有43%都是銷往該國。

雖然美元仍占據全球主導地位，但從石油到鎳的各種合約交易，使用人民幣的速度不斷加快。俄羅斯入侵烏克蘭後，遭受西方國家的制裁，進一步助長這股勢頭。沙爾卡表示，他認為美元和大宗商品的相關性將下滑，但也坦承倒還未出現朝人民幣發展的「重大轉變」。

他說，美中之間的緊張情勢加劇，是該公司主要關切的事項，因為這可能會長期抑制紙漿的需求和價格，「中國毫無疑問會在全球市場變得更重要」 ，「我自己的看法是，若東西方之間能進行長期合作，就會好得多，但我們現在看到的是緊張局勢正在升高。」

被問到全球紙漿市場的前景時，沙爾卡和Suzano財務長巴奇（Marcelo Bacci）認為，如今紙漿價格低於世上許多生產商的邊際成本，但這種情況不會持續下去，許多垂直整合的業者正在縮減紙漿產量，並向其他非垂直整合的業者採購，而這會將在未來幾個月帶動價格回升。

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