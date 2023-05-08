等待通膨數據 史指收盤持平

史坦普500指數持平作收。(路透)

投資 人期待關鍵通膨數據發布，包括4月消費者物價指數 (CPI)報告，史坦普500指數持平作收。

史指小漲1.87點或0.05%收4138.12點。那斯達克綜合指數上漲21.5點或0.18%收1萬2256.92點。道瓊工業平均指數下跌55.69點或0.17%收3萬3618.69點。

高盛交易部門表示，「乍看之下，市場似乎採取更溫和的態度，因為他們消化了上周了解到的一切，考量了最新出現的尾部風險，並為本周更多數據預做準備。」「而表面下會比第一眼看到的更讓人激動。」

市場正在等待將為Fed未來路徑提供資訊的關鍵數據：4月CPI報告將於10日公布，隨後是11日的生產者物價指數(PPI)。

與此同時，部分銀行股本周開始走高。PacWest上漲3.65%。上周該銀行宣布將把股利從上季的每股25分削減至每股1分。Western Alliance上漲0.61%。大型銀行富國銀行和摩根大通也上漲。SPDR S&P Regional Banking ETF(KRE)下跌2.01%。

根據Oanda資深市場分析師莫亞(Edward Moya)的說法，投資人正在爭論銀行業危機是否最終得到緩解。他說，「看來華爾街將試圖找出銀行壓力是否接近尾聲。」「本周不會像上周那麼忙，但仍然很重要。」

此外，迪士尼上漲2.44%。該公司定10日公布上季業績。

與此同時，波克夏控股的A類股票 上漲1.21%。該公司6日公布第1季業績，營收成長了12%，而其現金儲備超過1300億元。 在內布拉斯加州奧馬哈舉行的公司年會上，巴菲特親自討論的話題包括最近震撼華爾街的銀行業危機。

股市結束動蕩的一周，道指和史指創下3月以來最糟單周走勢。雖然上周稍晚時出現反彈，動盪的區域銀行股從低點跳升，但仍出現下跌。

然而，Strategas技術策略師維容(Chris Verrone)在給客戶的最新報告中表示，現在判斷銀行股觸底可能還為時過早，「繼4日KRE交易量激增，達近1.2億股交易後，地區銀行以堅挺的股價結束上周走勢，最終從超賣狀態中反彈。但我們要注意，最大成交量很少是『低點』。我們傾向於將其視為銀行業的熊市反彈，並注意整體金融業的走勢。」

摩根史坦利首席美股策略師威爾森(Mike Wilson)認為，股市對Fed降息伴隨著「持久成長」的可能性過於樂觀，這意味著未來可能會有痛苦，「股市繼續期待兩全其美。」「但我們認為今年這兩種結果同時出現的可能性很低，我們的經濟學家預計2023年不會降息。」

他說，「從我們的角度來看，在這方面的底線是，從戰術上講，股票的定價是為了樂觀和較低機率的結果。」

大摩還認為，最近Vitru的拋售提供了一個有吸引力的切入點機會。

截至5日收盤，這家總部位於巴西的數位教育公司股價自3月以來已下跌44%。然而，大摩認為下跌不是由於基本面，而是由於股票的流動性有限而「加劇」。Vitru收漲9.4%。

摩根大通表示，投資人應該購買美國航空，因為這家航空公司的估值太好而不容錯過。

分析師貝克(Jamie Baker)將該航空公司的股票從中性調升至加碼。他表示，這反映出一種長期轉變，即三大航空公司美國航空、達美航空和聯合航空已經從「折扣同業」手中奪取制高點。美國航空收漲3.53%。

Northwestern Mutual Wealth Management Company投資長舒特(Brent Schutte)表示，即使上周Fed升息並發布幾項經濟指標，但大部分經濟前景基本保持不變，「經濟的基本面貌基本保持不變，因為大多數經濟報告幾乎沒有改變長期趨勢，服務業部門依舊韌性，製造業繼續不振，而就業持續堅挺。」

他強調Fed暗示暫停升息已廣受期待，並補充指出讓人擔憂的銀行業危機在5日已趨平靜。