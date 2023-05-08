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專家估4月中國出口成長但進口降幅或擴大

記者林茂仁／即時報導
大陸專家估4月中國出口成長但進口降幅或擴大。圖為山東青島港載運貨櫃的情況。（新華社）
大陸專家估4月中國出口成長但進口降幅或擴大。圖為山東青島港載運貨櫃的情況。（新華社）

中國多家法人機構預測，受到低基期及外貿需求回暖或支撐中國4月出口增速維持在正增長區間，但在大宗商品價格走弱、進口需求偏弱的情況下，4月進口增速的降幅或有所擴大。

中國海關總署的資料顯示，3月中國出口3155.9億美元，年增14.8%；進口2274億美元，年降1.4%；貿易順差881.9億美元。

澎湃新聞報導，對於4月中國出口增速，按美元計價，中金宏觀、興業研究宏觀研究部、華泰證券研究所的預測值分別為7.8%、6%和10%。按人民幣計算，浙商證券李超宏觀團隊的預測值為成長17%。

中金宏觀表示，去年同期疫情造成了低基期，2022年4月出口年增3.5%，較2022年3月的14.3%回落較多。

海外需求方面，華泰證券研究所表示，4月義烏中國小商品景氣指數與效益指數同比增速加快，從指數的絕對值對比看，2023年4月的景氣指數和效益指數已超過2019年和2021年的同期水平，或體現外需呈現企穩回升。

從全球製造業PMI指標看來，中金宏觀表示，4月歐元區Markit製造業PMI回落，但是服務業PMI回升；美國Markit製造業PMI回升，但是服務業PMI回落。

進口方面，多數法人機構認為大宗商品價格回落或繼續拖累進口，4月進口降幅或有所擴大。

對於4月中國進口增速，按美元計價，中金宏觀、興業研究宏觀研究部、華泰證券研究所的預測值分別為-4.2%、-2%和-3%。按人民幣計算，浙商證券李超宏觀團隊的預測值為8%。

價格因素上，興業研究宏觀研究部表示，大宗商品價格回落或繼續拖累進口。量價分離來看，2023年2月以來進口數量轉正，對進口由拖累轉為拉動，而進口價格降幅擴大，對進口的拖累幅度擴大。

興業研究宏觀研究部指出，4月工業原料價格指數較前月下降1.4個百分點至-18.0%，降幅進一步擴大，這或從價格層面拖累中國進口。。

政策支持上，北大國民經濟研究中心表示，穩經濟措施持續優化，政策組合拳將繼續發力，對進口需求恢復形成一定支撐。

具體看，4月7日，國常會強調要當前處於經濟恢復的關鍵時期，要適時出臺務實管用的政策措施，進一步穩定市場預期，提振發展信心，鞏固拓展向好勢頭，推動經濟運行持續整體好轉。4月28日，中共中央政治局召開會議，分析研究當前經濟形勢和經濟工作，會議指出要乘勢而上繼續恢復和擴大需求，以保障未來經濟持續回升向好。

北大國民經濟研究中心還表示，4月服務消費持續改善，汽車消費邊際修復，乘用車零售和批發銷量呈現回升趨勢，或將對進口需求形成支撐。

指數 證券 疫情

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