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台日韓教育界對元宇宙躍躍欲試 儘管可行性仍令人質疑

編譯易起宇／綜合外電
從台灣、日本到南韓，許多亞洲國家都正在將元宇宙和虛擬實境（VR）運用在教育領域。 歐新社
從台灣、日本到南韓，許多亞洲國家都正在將元宇宙和虛擬實境（VR）運用在教育領域。 歐新社

儘管元宇宙相關技術在設法找到真實世界裡的可用之處上仍面臨難題，亞洲的教育業者卻正嘗試踏入該領域。從台灣、日本到南韓，各國學校和其他組織正把元宇宙當作是一種教學工具，透過虛擬實境（VR）把教學帶到教室外，並創造出新的傳授知識和技能的方式。

日經新聞報導，南韓浦項工科大學（POSTECH）正致力成為一所「元宇宙大學」，將課堂教室搬到元宇宙空間裡，在數位世界提供教學。該校共有1,400名大學部學生和2,100名研究生，並有450名教職員和650名研究員。

校長金武煥（音譯）表示：「VR技術能應用在一些現實難以前往的領域，例如外太空和奈米世界。長期來說，這將能取代一些更需要親自實踐或在危險環境裡做訓練的課程。」

該校表示，每年將投資30萬美元來採購設備和研發教學課程，並已集資50萬美元在元宇宙裡打造教室。

在日本，該國最大的線上高中N高校和S高校，共有6,000名學生透過VR頭戴式裝置進行學習。

副校長園利一郎表示，把教學搬到元宇宙裡，擺脫了物理上的限制，並提供身臨其境的一對一教學環境。去年參與VR課程的學生滿意度高達98.5%，但也有些學生提到「習慣VR環境可能要花一點時間」，以及「VR頭戴裝置的重量可能會讓人卻步」。

除了正規教育外，元宇宙也已被用來協助人們更深入了解一些通常在社會上不被了解的處境。

例如台灣財團法人心路基金會正利用VR，提供心理或智能缺陷的孩童和其家人專業協助，提高他們的意識，也協助他人更了解自閉症者。

公共事務部主任劉又綺表示，該基金會利用元宇宙的身歷其境數位環境，提供大眾第一人稱的視角去體驗自閉症者的日常生活，好讓他們能站在自閉症者的角度著想。「我們的目標是喚起同理心，以及協助他人了解自閉症者可能會遇到的不安和不便。」

不過，VR的大規模採用至今仍讓人存疑。因承諾要發展元宇宙而改名的臉書母公司Meta，過去一年在展現元宇宙的可行性上已遇到困難。

KPMG去年對科技、媒體和通訊業主管做的全球調查顯示，只有三分之一受訪者表示已準備好平台發展元宇宙應用。

元宇宙 VR 教育

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