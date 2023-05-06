巴菲特：經濟極盛時期將結束、AI像原子彈

波克夏公司股東年會6日登場，股東們聆聽波克夏董事長巴菲特（左）與副董事長孟格（右）談話。美聯社

「股神」巴菲特 6日在波克夏 公司股東年會上表示，經濟「極盛時期」即將結束，他認為波克夏旗下「大多數」公司都可能見到盈餘下滑。

巴菲特說：「現在的大環境，跟六個月前不同了。」

不過，巴菲特預期，波克夏「今年的投資收益，會比去年多很多。」

巴菲特回答第一個問題時表示，假如矽谷銀行（SVB）的存款若未獲擔保，對美國將是「災難」，而這正是政府決定對SVB儲戶存款全額提供擔保的原因。

他還評論美國存款保險公司（FDIC）存款保險上限訂在25萬美元一事，他說：「法令是這麼說的，但美國的行為模式不會是那樣。」

巴菲特還拿原子彈與人工智慧（AI ）相提並論，具體來說，兩者都是重要的發展，但任一種都不能改變人類思考的方式。他說，微軟前執行長蓋茲曾向他展示AI技術，做出令人嘖嘖稱奇的事，但巴菲特潑他冷水：「但它（AI）不能講笑話。」

提到商用不動產及其潛在損失的話題，巴菲特說：「波克夏在商用不動產從來就沒活躍過。」他還說：「我不認為對波克夏有重大影響，但我確實認為，美國及世界其他地方，各大城的市中心空洞化，將會相當可觀，而且令人不悅。」