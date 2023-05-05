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美股道瓊早盤漲逾300點 區域銀行股強彈 蘋果漲4.7%

編譯林奇賢／綜合外電
美國區域銀行股經歷了幾天的動盪走勢後從低點回升，加上蘋果上季財報優於預期，帶動美股三大指數5日早盤開高走高。 路透
美國區域銀行股經歷了幾天的動盪走勢後從低點回升，加上蘋果上季財報優於預期，帶動美股三大指數5日早盤開高走高。 路透

美國區域銀行股經歷了幾天的震盪後，5日早盤從低點回升，加上蘋果上季財報優於預期，帶動美股三大指數5日早盤開高，道瓊工業指數上漲392點或1.2%，史坦普和那指均揚升逾1%。費城半導體指數跌0.3%，台積電ADR漲0.5%。

除了市場恢復平靜之外，區域銀行股獲得提振還有個原因是，摩根大通將西方聯盟金控、聯信（Comerica）和齊昂銀行（Zions Bancorp）等公司的評級，調高至「加碼」，並說這三家銀行似乎有部分是遭放空導致價格大幅偏離。

西太平洋銀行公司（PacWest BanCorp）早盤一度大漲40%，西方聯盟金控（Western Alliance Bancorp）勁揚33%，至少都收復了前幾日的部分失土。

強勁的業績也提振了投資者信心。蘋果早盤上漲4.7%，因蘋果得益於iPhone在新興市場的需求強勁，上季營收和獲利均優於華爾街預期。

不過，勞工統計局同日數據顯示，美國4月就業報告各項數據偏強，非農業就業人數增加25.3萬，遠優於3月和市場預期，失業率下降，薪資升幅明顯提高，每周工時與勞動參與率持平，低薪的兼職工作人數略減。由於薪資升幅偏高，使聯準會（Fed）6月會議是否暫停升息的爭議更大，今年內降息的機率也下降。

指數 蘋果 就業

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美4月就業數據偏強 Fed降息時機將再延後

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