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微軟和超微攜手合作 要構建輝達AI晶片的替代方案

編譯季晶晶／綜合4日電
微軟傳出與超微合作，協助擴展進入人工智慧（AI）處理器領域。(路透)
微軟傳出與超微合作，協助擴展進入人工智慧（AI）處理器領域。(路透)

根據知情人士，微軟（Microsoft）正在與超微（AMD）合作，協助該晶片製造商擴展進入人工智慧（AI）處理器領域，這是微軟多管齊下戰略的其中一環，以確保能取得更多令人垂涎的零組件。

要求匿名的知情人士說，兩家公司的合作是要在輝達（Nvidia）產品之外創建替代方案，但這將是具有挑戰性的任務，輝達在叫做圖形處理器（GPU）的AI晶片市場占據主導地位。微軟提供給超微的支援包括工程資源在內，同時也與超微合作開發代號為雅典娜（Athena）的自家AI晶片。

微軟發言人Frank Shaw否認超微是Athena的一部分：「超微是很棒的合作夥伴，然而沒參與Athena」。

超微的股價周四跳漲逾6%，微軟小漲約0.3%，輝達則下跌近0.9%。超微謝拒發表評論。

這項安排是強化AI處理能力的其中一部分，在ChatGPT聊天機器人和基於該技術的其他服務爆紅後，市場對AI晶片的需求強勁。微軟既是雲端運算服務的頂級供應商，也是AI應用的推動者，已向ChatGP製造商OpenAI注入100億美元，並誓言要在所有軟體產品裡增加此一功能。

此舉也反映出微軟對晶片產業的參與加深。過去幾年，該公司建立了一個晶片部門，由跳槽過來的前英特爾高管Rani Borkar領軍，該部門現有將近1000名員工。其中數百人在開發Athen，而微軟在晶片方面的努力，已花掉大約20億美元。

不過，這並不預示與輝達分道揚鑣。微軟打算繼續雙方的緊密合作，輝達晶片是訓練和運行AI系統的主要工具。微軟設法獲取更多的輝達處理器，凸顯出微軟和其他公司面臨急迫的供應短缺。

因為微軟與OpenAI的關係，以及它自己新推出AI服務，像是新版會聊天的Bing和經AI強化的Office工具，要求的運算能力超出當初訂購晶片和建立資料中心的預期。微軟也在更新老產品，如GitHub的代碼生成工具。這些AI程式全都在微軟Azure雲端運行，需要輝達價格昂貴且功能強大的處理器。這也是超微的戰略重點領域。超微執行長蘇姿丰表示，超微將有機會為大客戶製作部分定製晶片，用於他們的AI資料中心。

微軟 AI 晶片

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