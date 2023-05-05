三星電子：製程技術將在5年內超越台積電

三星電子半導體事業主管慶桂顯5日表示，三星電子的晶片製程優勢將在未來五年內超越台積電。(路透)

南韓三星 電子半導體事業主管慶桂顯5日表示，三星電子的晶片 製程優勢將在未來五年內超越全球晶圓代工龍頭台積電 ，預期2奈米製程將領先台積電。

韓國經濟日報報導，慶桂顯說：「老實說，我們的晶圓代工技術落後台積電一到兩年，但一旦台積電加入我們的2奈米科技競賽，三星將領先。」「我們能在未來五年內超越台積電」

三星電子去年率先全球把環繞閘極電晶體（GAA）架構用於3奈米製程節點，聲稱3奈米GAA技術能比上一代製程節點提高效能30%、減少耗能50%、縮減晶片面積45%，稍早表示目標是明年起根據GAA架構量產2奈米晶片。

台積電和其他晶圓代工廠則採用鰭式場效電晶體（FinFET）技術，台積電據傳計劃2奈米製程也將採用GAA技術。

慶桂顯表示，三星電子的4奈米技術落後台積電兩年，3奈米製程落後一年左右，但在台積電進入2奈米製程後，事態將改變，「我們的客戶較偏好我們的GAA技術，幾乎所有大客戶都在跟我們合作，但我不能透露客戶名稱，三星的晶圓代工客戶群正在擴增」。

他說，三星電子也正試圖推進其晶片封裝技術，以保持領先對手的地位，「隨著半導體製程細微化變得更加困難，效能最終將透過封裝改善」。三星電子去年設立先進封裝團隊，慶桂顯說，三星電子預期未來三到四年內將有大幅進展。

他說，記憶體晶片在人工智慧（AI）伺服器的重要性，近期將超越輝達（Nvidia）的繪圖處理器，「我們將在2028年之前出現以記憶體半導體為核心的超級電腦，成為可能」。針對美國緊縮晶片製造商在中國的營運規範，慶桂顯說，三星電子能挺過相關衝擊，「雖然我們的中國西安廠投資需要批准，但我認為不會對我們的整體事業造成任何重大壓力」，「我們將極力化危機為轉機」。