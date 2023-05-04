蘋果財報5大重點一次看 iPhone大賣 獲利、營收優預期

蘋果周四公布優於預期的財報，因iPhone銷售比分析師的預估強勁。(路透)

眾所矚目的蘋果 公司（Apple）財報周四盤後公布，上季營收和獲利表現均超出華爾街預期，主要是iPhone銷量在行業逆風環境下比分析師 預估的好，而可穿戴裝置的銷售下滑幅度比分析師擔心的小。

以下是蘋果財報五大重點整理：

1.iPhone銷售強勁推動營收成長

在截至4月1日的第二季，整體銷售年減2.5%至948億元，是連續第二季下降，為疫情爆發以來首見，不過比分析師預測的926億元要好。蘋果自己預測的減幅大約是5%。

這是因為蘋果旗艦產品iPhone的銷售達513億元，超過分析師預期的490億元，雖然只比去年同期高出1.5%，但執行長庫克 指出，這已是歷來同期最佳。他在聲明中說，雖然總體經濟環境嚴峻，但仍然實現了銷售成長。

蘋果的每股盈餘1.52元，高於平均預期的1.43元。

蘋果從電腦和智慧手機行業的低迷中反彈，對投資人是個寬慰。本周稍早，蘋果主要供應商高通對手機需求提出了新的擔憂。

2.股價盤後上漲但反應有點冷淡

蘋果一如預期地宣布了高達900億元的庫藏股計畫，與去年相同。該公司也提高現金股利4%到24分。

在與分析師進行的電話會議上，蘋果說本季營收恐將再次下滑，減幅與上季相差不多。暗示大概降3%。這將是連續第三季下降。該公司同時表示，匯率變動將持續帶來負面影響。

蘋果在盤後交易上漲2%，反應並不是很熱烈。分析師渴望看到的是新的成長跡象。該股正常交易時段收黑，下跌1%到165.79元，今年累計上漲28%。

3.Mac銷售一如預期地令人沮喪

Mac銷售比去年同期大減31%，降至71.7億元，低於預期的77億元。研究公司IDC先前已警告，上季會看到產品線銷售黯淡。IDC估計Mac上季出貨量下降大約40%。蘋果已更新MacBook Pro和Mac mini，配備速度更快的處理器，可惜未能重新點燃消費者熱情。

iPad銷售也下滑，年減13%至66.7億元，與預期的67億元基本一致。新款機型，包括改進後的入門版本和配備M2晶片的專業機型，沒能給上季銷售帶來太大提振。

蘋果的可穿戴裝置、家庭設備和配件部門，包括AirPods、Apple Watch和電視機上盒等產品，銷售年減不及1%，降至87.6億元。優於分析師預期的85億元。該公司在假期季為蘋果電視加了一個速度更快的處理器，並在上季更新了HomePod。

服務事業，包括iCloud、Apple Music、App Store和TV+流媒體服務，帶來209.1億元，低於預期的211億元。蘋果上季承諾，服務事業營收將加速。

4.庫克肯定蘋果新的金融產品

蘋果的生態系統造就它不僅僅是簡單的一家硬體公司而已，庫克表示，用戶對現買現付服務和高利率儲蓄帳戶新產品的反應很踴躍。

另外，庫克受訪表示，蘋果沒有大規模裁員計畫，與Alphabet、Meta、微軟和亞馬遜等大型科技同業形成鮮明對比。他說，那是「最後手段」，不是該公司目前正在討論的事。但沒排除可能性。庫克說，蘋果「挑戰開支」以削減成本，並且放慢招聘速度，對雇用人員「極端謹慎」。

5.印度搶風頭 在電話會議上被提及約20次

庫克剛剛從印度訪問歸來，他對蘋果在印度的前景抱持樂觀態度，看到巨大機會可將蘋果產品植入不斷膨脹擴大的中產階級。他說：「印度的跳槽換機者和首購者的指標看起來非常好。」 跳槽換機指的是以前擁有Android裝備但首次改買iPhone。

新興市場在本季的表現普遍較好。蘋果大多數地區的銷售都萎縮，亞太區的銷售則成長到了81.1億元。包括中國大陸、台灣和香港在內，蘋果大中華地區的銷售為178.1億元，但低於去年的183.4億元。分析師原本希望，隨著中國大陸取消新冠清零政策，上季那裡對電子產品的需求能上升。