地區銀行危機愈演愈烈 美股三大指數全收黑

地區銀行危機愈演愈烈 ，美股三大指數4日收黑。（路透）

美國股市周四收跌，PacWest Bancorp暴跌51%，因其研究戰略選項的行動加深外界對美銀行業健康狀況的擔憂，衝擊地區性銀行股以及摩根大通 、富國銀行和其他主要金融股。

道瓊工業指數 下跌0.86%至3萬3127.74點。史坦普500指數下跌0.72%至4061.22點，已是連續第四個交易日下跌，為2月以來首見。那斯達克指數下跌0.49%，收在1萬1966.40點。

除PacWest Bancorp外，另一家慘跌的銀行股是Western Alliance Bancorp，盤中最低狂跌超過60%，多次被暫停交易，終場收跌39%。該行否認關於其正探索包括出售在內戰略選項的報導。

Comerica和Zion Bancorporation均跌12%。KBW地區銀行股指數收跌3.5%，脫離了日低，盤中最深一度下跌約7%。First Horizon Corp急挫33%，此前加拿大多倫多道明銀行取消以134億美元收購該行的交易。

TIFF Investment Management多元化戰略董事總經理Zhe Shen表示：「地區性銀行和不斷緊縮的信貸狀況正對市場造成壓力，投資 人試圖釐清目前處於信貸周期的哪個階段，面對怎樣的銀行貸款標準，以及潛在的經濟衰退可能何時出現。」

被稱為華爾街恐懼指數的CBOE波動率指數升達21點，為3月底以來最高水準。

在史坦普500指數的11大類股中，有九種下跌。金融股領跌，跌幅1.29%，通信服務類股緊隨其後，跌1.26%。

美國各交易所累計成交120億股，相對較大，此前20個交易日的日均成交量為105億股。

上周日，監管機構接管陷入困境的第一共和銀行，摩根大通同意收購其大部分資產，這是2008年金融危機以來美國最大的銀行破產案。投資人愈發擔心銀行業危機擴大和經濟下滑。根據芝商所的FedWatch工具，美國利率期貨價格現在暗示，交易員大多預計美國聯邦準備理事會（FED）將在7月會議上降息。

Fed周三升息1碼，主席鮑爾表示，現在就肯定地說升息周期已經結束還為時過早，通膨仍然是主要關切重點。

美國大型銀行中，摩根大通下跌1.4%，富國銀行挫低4.25%。

周四數據顯示，美國上周初次請領失業金的人數增加，因為在利率上升的情況下，經濟需求正在冷卻，勞動市場逐漸趨軟。

蘋果下跌1%，該公司將在盤後報告優於預期的財報，股價在延長交易上漲2%。

莫德納跳漲3.2%，得益於第一季新冠疫苗銷售強於預期。

晶片設計公司高通下跌5.5%，此前該公司發布的第三季財測不如預期。派拉蒙全球大跌約28%，在電視業務廣告市場疲軟的情況下，該公司第一季度營收遜於預期。