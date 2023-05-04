股指連跌四天 道指全年轉負

因為對區域銀行危機蔓延的擔憂重新點燃，美股收跌。圖為在加州的PacWest銀行。路透

因為對區域銀行危機蔓延的擔憂重新點燃，美股收跌。

道瓊工業平均指數 下跌286.5點或0.86%收3萬3127.74點。史坦普500指數下跌29.53點或0.72%收4061.22點。那斯達克綜合指數下跌58.93點或0.49%收1萬1966.4點。這是主要股指連續第4天下跌。

道指今年走勢轉為負值，下跌0.06%。波音、迪士尼、高盛和美國運通的下跌拉低了道指。

PacWest暴跌50.62%。知情人士透露，在3日晚間傳出這家加州銀行一直在評估戰略選擇，包括可能出售後，股價下跌。區域性銀行股遭遇重創，SPDR S&P區域性銀行ETF(KRE)下跌5.45%。Western Alliance暴跌38.45%，並因波動而多次停牌。與此同時，Zions Bancorporation下跌12.05%。

投資 人還消化了Fed 3日的25個基點升息 和評論。

瑞銀財富管理董事總經理阿普頓(Keith Apton)表示，銀行業的波動將有助於Fed履行為經濟降溫的使命，「我認為這將有助於Fed的工作。地區性貸款機構將不得不限制資本，今年下半年資金不會像現在這樣容易地在系統中流動，這會間接地給經濟降溫，這最終將降低通膨而完成Fed的工作。」

他說，「因此，我認為Fed在今年底前不必進一步升息，即使明天的就業數據值得關注。」

4月非農就業報告以及失業率數據將於美東時間5日上午8:30公布。

StockCharts.com首席市場策略師凱勒(David Keller)表示，隨著市場進入一年中季節性最弱的時期，4200點仍然是史指最值得關注的關鍵阻力位。不過，他預計股指將從當前水平下跌約5%。

他指出，「預計史指將回落至之前的低點3800點左右，因為我們將繼續度過關鍵的財報季。」「除了大型科技和通訊服務，醫療保健和消費必需品等更具防禦性的產業出現最強勁的走勢。」「只要防禦性類股蓬勃發展，就表示主要市場平均指數的上行空間有限。」

Truist將消費必需品產業的評級從中性調升至加碼，宣稱該產業是相對價格和獲利基礎最高的產業之一，「幾家公司繼續擁有良好的定價能力。如果經濟一如預期的那樣放緩，那麼該產業在比較基礎上也應該表現良好，因為它們許多產品都是必需品，而不是可自由支配的。」

同時，該公司減碼金融、房地產和醫療保健業。

Jefferies正在密切關注Fed定5月8日發布的下一次高級信貸官意見調查。

分析師克伍德(Christopher Wood)在最新的報告中寫道，「因區域銀行的持續風險，美國區域銀行指數今年至今下跌了38%，這意味著下次Fed貸款官員調查將是監控的關鍵。這可能會給FOMC的鴿派人士提供暫停升息的理由。」

他指出，Fed在3日的會後聲明中暗示暫停升息，「聯邦基金期貨現在正在反應6月的暫停升息，隨後在今年年底之前降息75個基點。」

在《彭博》報導該晶片製造商正與微軟合作開發一款全新人工智慧處理器後，AMD股價上揚6.11%，創下新高。

《彭博》引述匿名消息來源報導，微軟正在協助AMD為該計畫提供資金。

高盛表示，在市場避免衰退的情況下，利率隨後可能會上升，從而給估值帶來下行壓力。在這種情況下，該行告訴投資人最好將目標朝向美國以外的市場。

幾位分析師在最新報告中寫道，「我們繼續建議加碼非美市場，這些市場價格便宜且成長情況相似。美元逐漸走低也會提振美元投資人的回報率。」