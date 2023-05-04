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道瓊早盤跌逾300點 地區銀行恐慌蔓延 PacWest股價腰斬

編譯林奇賢／綜合外電
美股三大指數4日早盤開低走低，主因是市場再度掀起對地區銀行股的擔憂。(路透)
美股三大指數4日早盤開低走低，主因是市場再度掀起對地區銀行股的擔憂。(路透)

美股三大指數4日早盤開低走低，主因是市場再度掀起對地區銀行股的擔憂。投資人同時也在消化聯準會（Fed）升息1碼以及會後聲明與主席鮑爾說法所帶來的影響。

道瓊工業指數一度下跌320點或將近1.08%，史坦普500和那斯達克綜合指數也跌至少0.7%，費城半導體指數下挫1.1%，台積電ADR漲0.3%。

西太平洋銀行公司（PacWest）早盤暴跌50%，該公司證實已經在考慮包括求售在內的幾個策略選項。地區銀行股賣壓沉重，SPDR史坦普地區銀行ETF重挫5.5%，Western Alliance大跌17.1%。

DoubleLine執行長岡雷克表示，在Fed降息之前，陷入困境的地區銀行業，可能不會有喘息的機會。自矽谷銀行3月倒閉以來，第一共和銀行也不支倒下，近期被摩根大通收購。

隨著聯準會3日升息1碼，移除了前次聲明的中的一段話，也就是「委員會認為，為了達成2%的通膨目標，更多的緊縮政策是適當的」，似乎軟化了會在未來繼續升息的口吻，但Fed主席鮑爾對降息問題上仍不鬆口。

▼危機重重 聯準會再加一碼升息 為什麼？

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

指數 升息 鮑爾

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