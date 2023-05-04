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ECB升息1碼 7月起加速縮表

編譯任中原／綜合外電
圖為歐洲央行總裁拉加德。(路透)
圖為歐洲央行總裁拉加德。(路透)

歐洲央行（ECB）4日決策會議決定再度提高三項主要利率各1碼，其中最重要的存款利率提高到3.25%，累積升息幅度為3.25個百分點（15碼），且再次未對下一步行動提出政策指引；ECB並宣布從7月起將進一步縮減資產負債表。

ECB將主要再融資操作（MRO）利率提高到3.75%，邊際貸款便利（MLF）利率提高到4%。

ECB在會後聲明中指出，「決策委員會將繼續依循數據導向的作法，來決定適當的（利率）水準，及約束經濟活動的時間多長」。

聲明中並表示，「利率決策將繼續觀察後續的經濟與金融數據，潛在的通膨動能，以及貨幣政策的傳輸力度，來評估通膨展望，作為利率決策的基礎」。

ECB並宣布，從7月起現行「資產購買計畫（APP）」到期回收的資金，將不再投入市場，此舉將使信用益發緊縮。

在升息之前，銀行業數據已經顯示歐元區貸款需求出現10年來最大減幅，顯示累積的升息行動已經對經濟體系產生影響，並將抑制經濟成長。

這次升息的幅度比之前每次升2碼要小，主因歐元區第1季經濟險險逃過衰退厄運，且銀行業正在緊縮授信，可能造成全面性的信用緊絀，進一步拖累經濟成長。另外潛在通膨勢頭至少目前已停止上升。歐元兌美元匯率應聲轉跌，目前貶值0.5%，報1.1004美元。

利率 升息 貸款

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